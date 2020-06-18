«На шаг впереди других регионов»: Как Петербург опережает поправки в Конституцию в социальной сфере

Еще зимой, на этапе изучения общественного мнения и внесения предложений по поправкам в Конституцию, выяснилось: обращения, посвященные закреплению гарантий социального обеспечения, лидируют с большим отрывом.

- Среди официальных поправок, внесенных в наш комитет, такие предложения составляют четверть от общего количества, - рассказал на совещании с президентом Владимиром Путиным председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Многих волнует незыблемость социальной политики, - поддержала депутата секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. - Люди помнят 90-е годы, когда государство мало волновал человек, его нужды и проблемы. Не до этого было тогда, и ситуация в экономике была другой. Тогда статью Конституции, которая объявляет Россию социальным государством, многие называли декларацией.

Члены рабочей группы предложили «усилить» положение о социальном государстве. Так была сформулирована следующая поправка к 75-й статье Конституции РФ.

«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

Для петербуржцев эта поправка актуальна, в том числе потому, что она полностью сочетается с главным городским вектором - социальной направленностью. По итогам прошлого года Петербург занял третье место в рейтинге районов по социальной ориентированности бюджета, составленном агентством РИА по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Согласно статистике, на одного горожанина суммарно пришлось более 90 тысяч рублей социальных расходов.

- Петербург останется социальным городом, - неоднократно подчеркивал губернатор Александр Беглов, говоря о бюджетных расходах даже в условиях пандемии. - Все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме. Более того, социальные расходы бюджета даже немного вырастут.

Напомним, изначально в бюджет на 2020 год было заложено 73 процента средств на социальные цели. Из них 157 миллиардов - на прямые выплаты горожанам. Среди них, кстати, есть и одна новая категория: с 1 января 2020 года льготы для жителей блокадного Ленинграда распространяются и на тех, кто прожил в осажденном городе менее четырех месяцев. Закон, принятый минувшим летом, блокадники назвали восстановлением справедливости.

По сути, это и есть то, о чем идет речь в поправке: обязательства перед людьми не могут быть нарушены, какими бы ни были внешние факторы и экономическая ситуация в стране. Что бы ни случилось, граждане получат свои льготы, пособия, другие виды социальных гарантий. Более того, они будут регулярно увеличиваться - инфляция же не стоит на месте.

Особое внимание город уделяет поддержке пожилых жителей.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОМУ И КАК ПОМОГАЕТ ГОРОД

Самый большой пласт городских мер поддержки касается семей с детьми, причем как многодетных, так и с одним ребенком. Это настолько объемная тема, что ей можно посвятить отдельный материал.

Также в помощи нуждаются пожилые люди, инвалиды, петербуржцы, оказавшиеся в сложном финансовом положении, ветераны войны и труда, студенты, беременные женщины и многие другие. Всего в перечне категорий горожан, которым положена социальная поддержка, более сорока пунктов.

Отдельно стоит сказать о людях предпенсионного возраста - это 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В свое время город сохранил для них все базовые льготы: налоговые, при оплате услуг ЖКХ, компенсации по оплате проезда в общественном транспорте, начисления денежных выплат, бесплатную замену газового оборудования и некоторые другие.

Помимо денежных выплат и прочих компенсаций, существуют дополнительные меры поддержки. Например, если человеку нужна сиделка или другой социально-медицинский уход на дому, ему компенсируют девяносто процентов стоимости такой помощи. Ее предоставляют инвалидам Великой Отечественной войны, участникам обороны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда.

Другой вариант - услуга «тревожная кнопка». Она позволяет круглосуточно связаться с полицией, врачами, спасателями, аварийными службами. «Кнопку» устанавливают за счет бюджета по медицинским показаниям. Право на нее, помимо вышеперечисленных, имеют, например одинокие горожане старше восьмидесяти лет.

КСТАТИ

В Санкт-Петербурге принята государственная программа «Социальная поддержка граждан». Общий объем ее финансирования - более 500 миллиардов рублей, большая часть из которых - средства городского бюджета.

Среди целей программы - ежегодная индексация выплат, чтобы сохранить покупательную способность, расширение адресной социальной помощи горожанам в трудной жизненной ситуации, улучшение организации предоставления социальных услуг, повышение средней заработной платы социальных работников, социальная поддержка семьи и детей. Также программа включает в себя привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса в сферу социального обслуживания населения и развитие садоводческих и дачных НКО.

С прошлого года проезд в электричках для пенсионеров стал бесплатным круглый год.Фото: Олег ЗОЛОТО

ВАЖНО!

Пенсии будут расти регулярно

Еще одна поправка в ту же 75-ю статью Конституции закрепляет в основном документе страны правило о регулярной индексации пенсий.

«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

Напомним, с 1 января 2020 года средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в Петербурге составляет 17 930 рублей.

- Эти показатели выше средней пенсии неработающего пенсионера по стране в 2020 году - 16 400 рублей, - рассказали в Пенсионном фонде по Петербургу и Ленобласти.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Размеры отдельных ежемесячных пособий и выплат с 1 января 2020 года региональной льготной категории

Труженики тыла - 1 356 рубля.

Ветераны труда, военной службы, реабилитированные лица (если они не получают ежемесячную пожизненную компенсацию), пострадавшие от политических репрессий - 947 рублей.

Пенсионеры либо люди предпенсионного возраста, проработавшие в нашем городе не менее 20 лет и имеющие трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, - 947 рублей.

Пенсионеры либо люди предпенсионного возраста, не относящиеся к льготным категориям, - 624 рубля.

Пенсионеры либо люди предпенсионного возраста, не относящиеся к льготным категориям, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, - 2012 рублей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«С нас берут пример»

Маргарита УРМАНЧЕЕВА, президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», член Общественной палаты Санкт-Петербурга:

- Петербург по социальной политике всегда был на шаг впереди многих регионов. Где-то он даже опережал и федеральные инициативы. Мы первыми начинали многие социальные истории, пилотные проекты, которые потом подхватывали и другие. С нас берут пример по некоторым мерам поддержки, например, по инвалидам. Конечно, пока что есть еще «непробиваемые» области, но и в них мы постепенно пытаемся изменить ситуацию. У нас очень большой охват социальной поддержки как людей, так и некоммерческих социально-ориентированных организаций. Где-то мы, думаю, даже опережаем федеральные нормы. И закрепление «социальных» поправок может помочь и остальным регионам подтянуться до нашего уровня.

КОНКРЕТНО

1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию России

По рекомендации Роспотребнадзора голосовать можно будет в течение семи дней начиная с 25 июня. Для организации процесса предприняты беспрецедентные меры санитарной безопасности. На месте выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки.

Участки начнут работу 1 июля в 8 утра и закончат в 8 вечера, а с 25 по 30 июня будут принимать избирателей по вечерам. Чтобы проголосовать в этот период, нужно, как обычно, прийти с паспортом на свою избирательную комиссию.

Если кто-то захочет проголосовать не по прописке, а по месту пребывания, - не проблема! Главное - успеть взять открепительный документ в любом МФЦ, через портал «Госуслуги», в любой территориальной комиссии .

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Сайт: конституция2020.рф