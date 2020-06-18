Семья - это ковчег, в котором можно укрыться

Ольга Михайлова - многодетная мать. У нее три дочки и сын. Все они, говорит женщина, растут в атмосфере любви и взаимовыручки.

Первенцем в доме Михайловых стала дочь Серафима. Сейчас девушке 17 лет, она мечтает стать журналистом. Все ее достижения, в числе которых победы на всероссийских олимпиадах и возможность поступить в московский вуз, - результат неимоверного трудолюбия.

А вот ее сестра, 16-летняя Маша, посвятила себя спорту. Ее жизнь состоит из постоянных тренировок и сборов. И это дало свои результаты: девушка имеет титул КМС по спортивной гимнастике.

Еще есть малыши - 7-летняя Ксюша, которая обожает играть на флейте, и 5-летний Алеша, который готов день и ночь собирать фигурки из конструктора и что-то строить. А вместе они иногда играют в футбол.

- У нас четверо детей, потому что мы хотели дождаться мальчика, - улыбается Ольга. - Вот и получился Алешка! Сейчас наши ребята - это дружная команда, которая в любой ситуации придет на помощь друг другу.

По мнению Ольги и ее супруга Сергея, воспитывать детей нужно не словами, а личным примером. И обязательно в любви! А что касается семейных ценностей, было бы неплохо, если бы о них чаще говорили по телевизору.

- Нужно снимать больше фильмов про семью, - поясняет женщина. - А то дети посмотрят какую-нибудь «Санта-Барбару» с любовными треугольниками и выяснениями, кто кому муж, кто кому сын, и будут считать, что так и надо. Поэтому для наших детей пример - наша с мужем жизнь, наши отношения, взаимная поддержка. Мы никогда не ругаемся, потому что все можно решить разговором. А еще очень важны терпение и умение прощать. Без этого все крайне зыбко и неустойчиво.

У Михайловых младший сыночек и три лапочки дочки. Фото: Марина Астахова

Свою материнскую нежность Ольга дарит не только собственным детям, но и новорожденным малышам в роддоме при больнице имени Семашко. Женщина работает акушеркой. Говорит, каждая новая жизнь - это всегда счастье, радость и приятные хлопоты. А деньги? Ну что деньги? Не так уж много от них зависит.

- Бывает, конечно, сложно, но это не значит, что нужно опускать руки. В любой ситуации важно продолжать стараться и идти вперед, - говорит она. - Сейчас при школах есть бесплатные кружки, например. Это очень помогает. Вообще я считаю, что если Бог дал ребенка, то даст и к ребенку. Когда родился Лешка, мы не знали, как будем жить. Но выкрутились как-то. Никто не голодает - не те времена. Семья, я считаю, должна быть крепостью и центром спокойствия. Для меня это пространство, в которое не хочется пускать посторонних. Словно ковчег, в котором можно укрыться.

МНЕНИЯ

Михаил БОГДАНОВ, председатель городского родительского комитета:

- Мне кажется, институт семьи сейчас является одним из самых незащищенных. Кроме того, в нашей стране имеется многоукладность, ведь у нас живет множество национальностей со своими традициями и принципами. И, чтобы все эти люди жили в гармонии между собой, оберегать понятие «семья» как союз мужчины и женщины нужно обязательно. И, конечно, крайне важно защищать семью на государственном уровне и на уровне Конституции.

Наталья ГРОХОЛЬСКАЯ, член Общественного совета Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями:

- Мне очень нравятся слова главной героини в фильме «Зимняя вишня»: «Семья - она, как Родина, просто должна быть, иначе в жизни нет никакого смысла!» Я с этой фразой полностью согласна. В моем понимании семья - это основополагающее. Я из того поколения, которое семейные ценности впитало с молоком матери. Для меня жить просто ради удовлетворения своих потребностей - неправильно и бессмысленно.

Елена САФИНА, руководитель ресурсного центра допобразования Санкт-Петербурга «Поддержка детских и молодежных инициатив»:

- Я, как человек, который очень много работает, могу сказать, что семья в сто крат важнее, чем все остальное. Потому что, как сказал известный поэт Роберт Рождественский, «лишь бы дома кто-то ждал», и мне кажется, это необходимо. Более того, я давно тружусь в сфере образования, и по всем нашим смыслообразующим документам субъектом воспитания является семья, потому популяризация семейных ценностей сегодня очень важное направление.

Ежемесячные пособия.

КОНКРЕТНО

Какие поправки касаются семьи:

Ст. 67¹ «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Ст. 72 «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: …защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях…».

Ст. 114 «Правительство Российской Федерации… обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области… поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей...»