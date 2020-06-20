Профессор Первого меда Татьяна ТРОФИМОВА: Медицина должна быть доступна всем, независимо от финансовых возможностей

Главный смысл поправок в Конституцию, касающихся сферы здравоохранения, - сделать медицину более доступной, а россиян - более ответственными по отношению к собственному здоровью. Даже в Петербурге, где поликлиники стали «бережливыми», а медицинские карты - электронными, проблема доступности медпомощи до сих пор остается актуальной. Еще острее вопрос, как попасть на прием к нужному специалисту, стоит в соседней Ленобласти.

- Доступность медпомощи - это главное, что привнесут поправки, - считает профессор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Татьяна Трофимова. - За последние годы медицина сделала колоссальный рывок, но далеко не все ее достижения доступны широким слоям населения. Стандарты качества сервиса и безопасности - нечто базовое, что должно быть доступно всем, независимо от финансовых возможностей.

Мы часто слышим словосочетание «доказательная медицина». Но о том, что это целая система, которая должна пронизывать любую больницу, любую поликлинику и любой фельдшерско-акушерский пункт, известно по большей части лишь специалистам. По сути, это стандарт, одинаковый и для крупного федерального учреждения, и для местной поликлиники, о котором и напомнит новая Конституция. Именно он обеспечит преемственность оказания медпомощи, а значит, сделает ее более качественной.

- Есть над чем поработать в плане доступности помощи для онкологических больных: с одной стороны, выделяются большие инвестиции, но с другой - далеко не всегда мы, к сожалению, попадаем в оптимальные для лечение рака сроки, - отмечает Татьяна Трофимова. - Сейчас в нашу жизнь пришел COVID-19 - коварная инфекция, которая трансформирует известные заболевания: инсульты и инфаркты проходят тяжелее, изучается влияние вируса на ЖКТ и ЦНС. Здравоохранению предстоит понять, как жить с последствиями коронавируса. Именно здесь поправки и будут очень нужны: они помогут реагировать еще оперативнее и качественнее.

По словам заместителя председателя совета Санкт-Петербургской общественной организации «Лига смешанных единоборств «Легион» Константина Блохина, факт появления ЗОЖ в Конституции имеет огромное значение.

- Все стратегии и нормативно-правовые акты страны имеют привязку к Конституции, - поясняет он. - То, что есть в Конституции, становится обязанностью государства и должно быть реализовано. Конечно, хотелось бы сделать спорт и физкультуру бесплатными абсолютно для всех. Но «создание условий для ЗОЖ» - это тоже звучит очень неплохо.

«Единые правовые основы» здравоохранения, конечно, были и раньше. Но поправка окончательно централизует их, прописав в главном законе страны ответственность за состояние здравоохранения на всех уровнях - от федерального до муниципального.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в Петербурге 185 взрослых поликлиник, из них уже «бережливые» - 35, а до конца 2020 года «бережливыми» станут все.

Детских поликлиник в городе 75, все они «бережливые».

КОНКРЕТНО

Какие поправки коснутся здравоохранения?

Ст. 71. В ведение Российской Федерации, согласно пункту «е», попадет «установление единых правовых основ системы здравоохранения».

Ст. 72. Если раньше в совместном ведении Российской Федерации и субъектов была лишь «координация вопросов здравоохранения», то теперь будет «обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью».

Ст. 132. Органы местного самоуправления станут «в соответствии с федеральным законом обеспечивать в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Госсовет поборется за права регионов

Изменения в структуре госвласти помогут оперативнее откликаться на проблемы страны.

Новая Конституция берет курс одновременно на стабильность и развитие. Но что это значит для устройства государства и для его граждан?

- Если последние тридцать лет государство сознательно уходило от своей социальной функции, то теперь отчасти в связи с эпидемией социальная направленность закрепляется в Конституции, - поясняет президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек. - И это хорошо.

Чтобы социальность воплотилась в жизнь, пересматривают и перераспределяют полномочия важнейших государственных органов власти. Для президента вводятся возрастной ценз и требование быть россиянином с самого рождения, ведь кто еще сможет понять проблемы жителей нашей страны? Власть продолжает концентрироваться в руках президента, что, по сути, лишь продолжение давнего тренда. Новые возможности появляются у Совфеда и Госдумы.

- Это правильно: недавняя ситуация с коронавирусом показала, что иногда надо принимать законы очень быстро, времени для решений крайне мало, - отмечает Александр Ходачек.

Госсовет из «декоративного» органа, решения которого носят рекомендательный характер, превращается в единственное в своем роде представительство одновременно министерств и регионов. Он будет иметь все шансы отстоять интересы субъектов и уменьшить разрыв между ними и федеральной властью.

- В мирное время это сократит время рассмотрения поправок в нормативно-правовые акты и обеспечит более широкое обсуждение изменений по нацпроектам и федеральным программам, - объясняет Ходачек. - С учетом того, что идет усиление полномочий регионов, Госсовет подтвердит, что эти полномочия не остались лишь на бумаге.

Принесут ли изменения в организации госслужбы стабильность, на которую они и нацелены, вопрос непростой.

- Главное, чтобы поправки действительно реализовались и имели финансовое обеспечение, - говорит Александр Ходачек.

А уж их эффективность покажет только время.

КОНКРЕТНО

Как поправки изменят организацию госслужбы в России?

1. Появятся новые требования к президенту: он должен будет постоянно проживать в России последние 25 лет и не иметь в прошлом иностранного гражданства или вида на жительство.

2. Роль Госсовета закрепится. Он будет формироваться президентом для «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики».

3. Усилится роль Госдумы. Она получит право утверждать кандидатуру председателя правительства России, предлагаемую президентом; утверждать кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет сам президент).

4. Усилится роль Совфеда. Президент будет назначать руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая министров), ведающих вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроров субъектов по итогам консультаций с Советом Федерации. Также Совфед сможет прекращать полномочия судей Конституционного и Верховного, кассационных и апелляционных судов по представлению президента. Плюс Совфед будет вносить кандидатуры на должность председателя Счетной палаты и половины аудиторов.

5. Усилится парламентский контроль над органами власти и местного самоуправления. Его вправе осуществлять Совфед и Госдума.

6. Историческую правду, традиции и единство защитят. Умаление подвига народа при защите Отечества отныне не будет допускаться. Россия признает «исторически сложившееся государственное единство» и сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога».