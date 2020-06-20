2020-06-22T12:48:14+03:00
Наука

Новая эра возможностей для отечественной науки: Как будут развиваться научные и образовательные учреждения

Поддержку отечественной науки прописали в поправках в Конституцию крупными буквами. И это неудивительно, ведь Россия поставила себе амбициозную задачу - попасть в пятерку научных держав мира до 2025 года
Анна ПОСЛЯНОВА
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Разработки в области фармацевтики сейчас важны как никогда.Разработки в области фармацевтики сейчас важны как никогда.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В последние годы науку стали поддерживать по всем фронтам, но непростое время поставило на передовую научные разработки в области фармацевтики.

- На сегодня отечественная фармацевтика благодаря стремительному развитию фундаментальной науки способна обеспечить разработку оригинальных конкурентоспособных препаратов, - отмечает генеральный директор одной из научно-технологических фармацевтических фирм Петербурга Александр Борисов. - Опыт реализуется в совместных проектах в научной, образовательной и технологической сферах - консорциумах.

Консорциум - это новаторское сотрудничество, которое помогает ускорить решение сложных задач. Например, быстро открыть оригинальное лекарство и улучшить результаты лечения пациентов. Консорциумы развивают систему научных знаний за счет новых технологий, которые приносят пользу и конкретному пациенту, и всему научному сообществу. По мнению Александра Борисова, именно такой принцип организации и обеспечит нашей стране скорейший доступ на рынок инновационных препаратов.

Изменения в области науки затронут в том числе и вузы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменения в области науки затронут в том числе и вузы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Поправки, безусловно, способствуют созданию конституционно-правового фундамента, и на нем фармацевтические компании впервые смогут сотрудничать в своем основном конкурентном пространстве, активизируя работу благодаря повышению эффективности на всех этапах жизненного цикла лекарственного средства, - добавляет Борисов. - Будущее отечественной науки заключается в развитии консорциумов с участием научных и образовательных организаций, отраслевых партнеров.

Кроме достижения главной цели - обеспечения национальной лекарственной безопасности, от поправок в Конституцию ждут толчка для развития локальной научно-производственной инфраструктуры, а также научных и образовательных учреждений. По сути, поправки сыграют роль законодательных организационных механизмов, вовлекающих плоды трудов ученых в инновационное производство. До сегодняшнего дня такие механизмы отсутствовали. Как итог, проекты по развитию исследовательской инфраструктуры станут основой воспитания, образования, здравоохранения и развития молодежной политики России.

- Открывается новая эра возможностей фармацевтической отрасли: государственное участие в научно-технологическом развитии стимулирует производство наукоемкой продукции, поднимет уровень медицины и фармацевтики до мирового и позволит конкурировать с зарубежными производителями как на внутреннем, так и на внешнем рынке, - заключает специалист. - Импульс развития получат прикладная наука, инженерия, образование. Огромный научный потенциал России будет раскрываться во благо человека труда.

Защиту прав человека труда предлагают прописать в статьях 75 и 114. Фото: Олег ЗОЛОТО

Защиту прав человека труда предлагают прописать в статьях 75 и 114.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОСЛОВНО

Что новая Конституция изменит в науке?

Ст. 71. Теперь к ведению России отнесут установление основ политики «в области научно-технологического развития», информационные технологии, а также «обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных». Плюс ко всему государство построит «единые правовые основы системы воспитания и образования, в том числе непрерывного».

Ст. 114. Правительство, помимо прочего, обеспечит «государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала», а также создаст «условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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