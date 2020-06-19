2020-06-22T12:54:22+03:00
Общество

Закон о добре: Как и зачем в Конституции появилось волонтерское движение

Видов волонтерства в Петербурге очень много. Все его участники - люди, которые решили помогать добровольно и безвозмездно
Александра СУРИС
Поделиться:
Волонтеры активно помогали туристам во время чемпионата мира по футболу. Во многом благодаря им у болельщиков остались теплые воспоминания о городе.Волонтеры активно помогали туристам во время чемпионата мира по футболу. Во многом благодаря им у болельщиков остались теплые воспоминания о городе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

С каждым годом в России набирает обороты добровольческое движение. Волонтеры помогают инвалидам и пожилым людям, проводят различные акции по очистке берегов озер и рек, проводят экспедиции по поиску захоронений участников Великой Отечественной войны. И делают еще сотни других добрых дел. С каждым годом к волонтерам присоединяются все новые и новые участники. Просто для сравнения: если в 2017 году на ежегодный Всероссийский конкурс «Доброволец России» поступило всего 1,6 тысячи заявок, то в 2020-м - более 30 тысяч инициатив!

- Волонтерское движение - это, по сути, и есть часть гражданского общества, - заявил на совещании по поправкам в Конституцию РФ президент Владимир Путин.

В итоге одна из поправок в статью 114 Основного Закона страны, звучит так:

«Правительство РФ <…> осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».

- Мы решили исходить из закона, который сейчас принят, чтобы это в данном случае было устойчивым понятием и не придумывать здесь какие-то новые вопросы, - пояснил депутат Андрей Макаров.

ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ

Для петербургских волонтеров закрепление их статуса в Конституции - очень важный шаг. Наш город по праву считается столицей добровольчества России. Об этом неоднократно говорил и губернатор Александр Беглов.

- У нас действуют поисковые отряды, которые находят мертвых солдат, защищавших нашу страну, - отмечал градоначальник. - Это очень важно для их родственников. У нас развито донорство. Кроме того, многие люди готовы в свой выходной поехать в лес или на озера и убрать там мусор.

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями подсчитали: в прошлом году для 3900 мероприятий было привлечено более 50 тысяч добровольцев. Они помогали петербуржцам переходить на цифровое телевидение, готовились к чемпионату Европы по футболу, участвовали в акциях, посвященных Дню Победы, и делали еще очень много важных и хороших дел.

- Всего же в городе в 2019-м творили добрые дела 80 тысяч волонтеров, - говорят в пресс-службе комитета. - Средний возраст волонтеров - 18-23 года.

То есть, обратите внимание, это очень важный момент: 80 тысяч преимущественно молодых петербуржцев осознанно идут помогать другим людям, которые нуждаются в них. Это ли не то самое гражданское общество, которое мы пытаемся построить? Если так, то у него действительно есть правильное будущее.

Волонтерское движение - это, по сути, и есть часть гражданского общества. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волонтерское движение - это, по сути, и есть часть гражданского общества.Фото: Олег ЗОЛОТО

МЫ ВМЕСТЕ

2020-й принес в нашу жизнь новые реалии, новые вызовы. И оказалось, что волонтеры в условиях этой новой карантинной жизни просто незаменимы.

- В период пандемии в нашем городе увеличилось число граждан и организаций, участвующих в волонтерской деятельности, - говорит председатель Комитета по молодежной политике Юлия Аблец. - Многие просто не могут остаться в стороне и хотят помочь тем, кто нуждается сегодня в нашей помощи.

Так, к акции #МыВместе уже присоединилось более 4000 волонтеров из Петербурга. Они помогали и продолжают помогать пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями, оказавшимся на карантине или самоизоляции. Они покупают и привозят им продукты, лекарства, могут погулять с домашним питомцем.

- Важно сейчас оказать помощь тем, кто оказался на самоизоляции у себя дома, особенно пожилым людям, - говорит руководитель Центра городских волонтеров Георгий Борисов. - Эта помощь должна быть своевременной и качественной. При этом важно уделить внимание психологическому состоянию граждан, чтобы среди них не сеялась и не распространялась паника. Тем более в условиях распространения ложной и недостоверной информации.

КОНКРЕТНО

Как в Петербурге развивают добровольческое движение

Видов волонтерства в Петербурге очень много: медицинское, в сфере культуры, экологическое, социальное, «серебряное», корпоративное. Перечислять можно долго. Важно одно: все его участники - волонтеры, люди, которые решили помогать добровольно и безвозмездно.

Активную помощь волонтерскому движению оказывает Совет по развитию добровольчества. Это независимая площадка, которая работает при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Среди задач совета - развитие инфраструктуры добровольческого сообщества, создание возможностей для его развития, а также популяризация волонтерской деятельности среди горожан.

Во время эпидемии добровольцы доставляли продукты и лекарства пожилым людям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во время эпидемии добровольцы доставляли продукты и лекарства пожилым людям.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- В 2019 году на волонтерскую деятельность было выделено более 65 миллионов рублей. На базе городских общеобразовательных учреждений создали 5 современных центров добровольчества.

- 650 участников и 40 экспертов - масштаб Всероссийского «Доброфорума».

- 10 лучших добровольцев награждают знаком отличия правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие добровольческой деятельности».

- Уже 10 лет в городе работает на добровольческих началах НКО социальной адаптации пожилых «Серебряный возраст». Она развивает волонтерство среди пожилых. В 2019 году более 450 петербуржцев было вовлечено в эту работу.

- Развиваются проекты по очистке территорий от мусора и разделению отходов.

- В 2019 году запущена интерактивная информационная платформа для взаимодействия с молодежью - портал и мобильное приложение «Мы Петербург». Там можно узнать про добровольческие проекты, городские мероприятия, вакансии и стажировки от компаний и органов власти.

- Работает ресурсный центр добровольцев «Штаб-квартира». В нем проводят комплекс мероприятий, направленных на развитие интереса молодежного сообщества к участию в добровольческом движении Санкт-Петербурга. Это мастер-классы, тренинги, мотивационные встречи. В 2019 году их посетило более 500 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наше право»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Летние кафе могут открыть в Санкт-Петербурге с 29 июня 2020 года
Новость об открытии летних кафе в Санкт-Петербурге с 29 июня 2020 года стала долгожданной не только для горожан, но и для предпринимателей. Они смогут размещать столики своих заведений по упрощенной схеме
Сохранить культурное наследие Петербурга - это наша обязанность
Сила России - в многообразии культур и в исторически сложившемся государственном единстве. Поправки защищают культурную самобытность народов, закрепляют тот факт, что культурное наследие охраняется государством
Новости 24
Губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы на Пискаревском кладбище
Смольный рассказал, как именно будут работать уличные кафе с 29 июня
Двум фигурантам дела «Сети»* дали 5,5 и 7 лет по обвинению в терроризме
Петербуржец жестко вырубил девушку, которая крушила его машину на парковке
29 человек умерли за сутки от коронавируса в Санкт-Петербурге
Бизнесмен расстрелял семью, подплывшую на лодке к его дачному участку
Больше 11 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки
В тоннеле на дамбе на четыре дня ограничат движение
Полицейские провели рейд по Рубинштейна в разгульные выходные
Губернатор Санкт-Петербурга обратился к горожанам по случаю Дня памяти и скорби
Следком завел дело после избиения беременной певицы у метро «Рыбацкое»
Петербуржцам рассказали, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений
В переулке Бринько сбили ленивого велосипедиста
Без дождей, солнечно и до 23 тепла обещают синоптики 22 июня в Санкт-Петербурге
С памятника жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге вандалы украли гранитную книгу
В Санкт-Петербурге столкнувшиеся два КАМАЗа устроили пробку на дороге
Эпидемия - сволочь: Медики из Ленобласти записали видео с танцем в защитных костюмах
Воры вынесли золотые украшения из квартиры на миллион рублей в Санкт-Петербурге
На КАД иномарка насмерть сбила мужчину, вышедшего поправить груз на багажнике машины
Президент России наградил почти 150 медиков Санкт-Петербурга, 17 из них посмертно
На военном Параде Победы в Санкт-Петербурге пройдет минута молчания в память о погибших
Появилось видео нападения подростков на беременную певицу в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге во время Парада Победы будет хор из 4,5 тысяч военных
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 21 июня 2020 года составило 26 человек
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 21 июня 2020 года составило 52 человек
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили вылеты 11 рейсов
Полицейские Санкт-Петербурга наказали организатора прогулок по крышам домов
В Санкт-Петербурге вновь ожидается жара выше температурной нормы