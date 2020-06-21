Как Основной Закон будет защищать экологию и животных

Глобальное потепление, лесные пожары, таяние льдов, «пластиковые острова» в океане, «цветные» реки и озера, мусорные завалы и смог уже давно и прочно обосновались в топах новостей. И если раньше проблемы экологии были чем-то далеким и абстрактным, то сейчас никто не застрахован оказаться эпицентре экологической катастрофы.

Казалось бы, каждый из нас понимает, что природу надо беречь, но пока большинство попыток сохранить окружающую среду держится на инициативе неравнодушных людей. Поправки в Конституцию помогут сохранить природные богатства нашей страны. Также в Основном Законе страны предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Суть поправки. Изменения обяжут Правительство РФ принимать меры для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Также поправки создадут условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

Почему это важно. Когда прогуливаешься по красивым набережным и ухоженным паркам Петербурга, кажется, что особых проблем у города нет. Но экологи утверждают обратное. Главная беда Северной столицы - грязные реки. В нашем городе, к примеру, совсем нет очистки ливневых стоков, и все нефтепродукты и реагенты с дорог попадают напрямую в реки. Жалуются горожане и на незаконные свалки, с которыми очень сложно бороться.

А ведь в границах Петербурга сегодня есть пятнадцать особо охраняемых территорий, которые занимают 6142,7 гектаров - это примерно 4,3 процента от всей территории города. И практически в каждом из них есть виды растений и животных, занесенные в Красную книгу. К примеру, Сестрорецкое болото - самая крупная особо охраняемая природная территория в Петербурге - существует более девяти тысяч лет и «живет» без какого-то антропогенного воздействия. На его территории, кстати, есть дуб, которому 450 лет. Он старше нашего города! Или памятник природы «Дудергофские высоты» с кленовыми и ясеневыми лесами. Заказники «Юнтоловский», где обитают редкие птицы и растения, и «Гладышевский», в котором живут хищные птицы и растет около ста видов различных мхов. Есть памятники природы и в самом центре Петербурга - это любимый горожанами Елагин остров, в котором насчитывается более пятисот видов растений.

У нас есть уникальная возможность гулять по лесу и одновременно дышать свежим воздухом с Финского залива.Фото: Олег ЗОЛОТО

Посетить каждую из них может любой желающий, и очень важно сохранить эти оазисы, куда жители и гости города могут прийти и посмотреть на абсолютно первозданную природу.

- Сейчас в Конституции написано, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и обязан сохранять природу, бережно относиться к ней. Но вредные выбросы с заводов и фабрик загрязняют воздух, попадают в реки. Частные предприятия не всегда выполняют требования утилизации отходов и не всегда проводят очистку вредных выбросов. Поэтому дополнительная и более конкретная запись в Основной Закон будет полезна. Поправки обяжут органы власти контролировать состояние качества окружающей природной среды, предупреждать и ликвидировать последствия экологически вредной деятельности, привлекать нарушителей к ответственности. Конечно, сами по себе поправки не являются указанием к прямому действию, кому и что делать. Главное в этом вопросе - не останавливаться на полпути и одновременно разрабатывать новые формулировки для нормативных документов, напрямую прописывающих меры по охране природы. На этой основе могут появиться другие законы прямого действия, призывающие и частных лиц, и бизнес беречь окружающую среду. Важно, что на государственном уровне заговорили и о формировании экологической культуры. Это станет хорошим фундаментом для решения многих экологических проблем, - говорит независимый эколог, специалист по экологии и природопользованию Алексей Миронов.

КОНКРЕТНО

Особо охраняемые природные территории в Петербурге

Памятник природы «Дудергофские высоты»

Заказник «Юнтоловский»

Природный заказник «Западный Котлин»

Памятник природы «Комаровский берег»

Природный заказник «Гладышевский»

Памятник природы «Парк «Сергиевка»

Памятник природы «Долина реки Поповки»

Памятник природы «Елагин остров»

Памятник природы «Стрельнинский берег»

Природный заказник «Озеро Щучье»

Природный заказник «Южное побережье Невской губы»

Природный заказник «Северное побережье Невской губы»

Памятник природы «Петровский пруд»

Природный заказник «Новоорловский»

Заказник «Сестрорецкое болото»

ПРО БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ

Суть поправки. В Конституцию предлагается добавить, что Правительство РФ принимает меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным. Предложенная поправка в Конституцию относится не столько к животным, сколько конкретно к людям, а точнее - к устранению их безответственного отношения к братьям нашим меньшим.

Почему это важно. С бережного обращения с братьями нашими меньшими начинается здоровое общество. Поэтому и важно не допускать проявления жестокости к ним. Сейчас, увы, о гуманном отношении к животным говорить рано.

Например, понятия «животные» в Конституции сейчас вообще нет. То есть на территории страны они, конечно, есть, а вот на бумаге, в Основном Законе, не упоминаются.

В 2018 году в нашей стране был принят Закон «Об ответственном отношении к животным», но ситуацию он сильно не изменил. В соцсетях то и дело появляются ужасные истории про домашних питомцев, которые пострадали от рук хозяев. Несмотря на бурю общественного возмущения, многие остаются безнаказанными. Кроме того, в действующем законе учитываются только животные, которых мы видим каждый день вокруг себя: собаки, кошки и другие, а также звери в зоопарках и цирках. А вот про диких, сельскохозяйственных и подопытных животных ничего не сказано. Словно они не живые существа и не способны ощущать боль и страх.

Если удастся вывести эту проблему на новый уровень, то и отношение к братьям меньшим, и спрос с людей, возможно, будет совсем другой. И тогда сотни выброшенных на улицу собак и кошек, издевательства над животными и прочее получится прекратить.

Петербуржцы отличаются своим трепетным отношением к животным. У нас есть центр, где выхаживают пострадавших зверей и фонд для спасения нерп.Фото: Олег ЗОЛОТО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Проблему защиты животных вынесли на новый уровень»

Анастасия МЕЛЬНИКОВА, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заслуженная артистка России:

- В законе «Об ответственном обращении с животными» есть много хороших пунктов, которые не исполняются или трудно исполнимы. Я убеждена, поправки в Конституцию и последующие меры, выстроенные в единую правовую систему, позволят нам сохранить природное богатство России, а иначе что увидят наши дети и внуки? Живодерство начинается с малого. Новое законодательство поможет вырастить поколение россиян, которое не обидит котенка или голубя и, повзрослев, не ранит другого человека.

Главное подходить к вопросу защиты животных очень деликатно. Я, конечно же, поддерживаю изменение отношения к содержанию в неволе морских млекопитающих, но полностью запретить - неправильно, ведь обитатели дельфинариев и океанариумов живут в неволе не в первом поколении. Мы не может просто взять и выпустить их в дикую природу - это нужно делать поэтапно. К тому же существует дельфинотерапия, которая оказывает невероятное влияние на деток с особенностями развития, и нельзя лишать их возможности социализироваться с помощью нее.

А вот передвижные зверинцы и шапито с животными стоит запретить в обязательном порядке. Убивает меня и то, когда зверей используют для отдыха и развлечений. Даже к культуре - к участию в спектаклях и съемках - их нужно привлекать в крайнем случае и под строгим контролем.

Конституция позволит вынести проблему защиты животных на новый уровень. 114-я статья - это не про зверей. Это про людей, про ответственность перед потомками. Она выведет нас на новый уровень отношения к животным.