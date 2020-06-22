2020-06-22T13:10:50+03:00
Политика

Пригожин указал на вмешательство США в выборы других государств

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал директивы H.RES.996 и DAV20A77, внесенные в Конгресс США. Российский бизнесмен направил открытое письмо в Вашингтон
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Американские политики на фоне протестов и беспорядков в США, грозящих перерасти в очередную гражданскую войну, пытаются найти внешнего врага, чтобы оправдать случившееся в "благополучной Америке". В частности, в своей резолюции члены Палаты представителей и Сената назвали "угрозой национальной безопасности" петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.

Пригожин в ответ на обвинения в "атаке на национальные интересы и демократические ценности США" сообщил, что основа американской нации в том, что в 1776 году первые переселенцы прибыли в Северную Америку и истребили коренное население, после чего создали собственное государство.

В 1823 году, согласно доктрине Монро, национальные интересы Америки стали заключаться в невмешательстве в дела других государств. Однако в 1905 году США распространили свои национальные интересы на "весь мир". С тех пор в Вашингтоне вообще перестали учитывать национальные интересы других стран.

"Государства, которые были против вмешательства США, либо полностью исчезали с лица Земли, либо США беспринципно перекраивали их границы", — написал Пригожин в открытом послании Конгрессу США.

Бизнесмен добавил, что США стремятся уничтожить всех несогласных и беспрепятственно распространять свое влияние по всему миру. США стали инициаторами 41 войны, в результате которой погибли миллионы людей, сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

«Ключевым национальным интересом США является разрушение чужих культур и порабощение других народов. Даже армия Соединенных Штатов – единственная армия в мире, которая нацелена на порабощение, а не защиту государства (а военные миссии за пределами США в разы больше, чем у любой страны мира и насчитывают около 300 тысяч человек). Собственные национальные интересы любого государства США рассматривают как угрозу своим национальным интересам и национальной безопасности. Америка считает, что ни одна страна в мире не может заявить о своих интересах без разрешения Вашингтона», - говорится в письме.

Пригожин подчеркнул, что Америка, которая вдруг обвиняет других во вмешательстве в политические процессы, демонстрирует двойные стандарты. США регулярно вмешиваются в выборы по всему миру и переписывают под себя законы других стран.

"США создают террористические группировки, укрывают их лидеров и гарантируют безопасность их семей. США выращивают и прячутна своей территории предателей, изменников и диссидентов со всего мира, таких как ФетхуллахГюлен, ЧеньГуанчэн, Реза Пехлеви и многих других", - подчеркнул Пригожин.

Не оставил без внимания российский бизнесмен и заявления о "вмешательстве" в выборы США. Он сообщил, что в марте 2018 года прокурор Роберт Мюллер выдвинул против него обвинение, которое обернулось самым позорным судебным процессом в США. Более 20 миллионов листов с "доказательствами" оказались "макулатурой".

Пригожин выразил уверенность, что американский народ сам выбирает своих лидеров. Однако кандидатура Трампа не устраивает корпоративную элиту, которая желает иметь вместо президента собственную марионетку.

"Главная задача этих элит — это разворовывание триллионного американского бюджета и соблюдение собственных финансовых интересов за рубежом, которые они и называют национальными интересами США", — подчеркнул Пригожин.

Напоследок российский бизнесмен еще раз напомнил, что США – не единственные в мире.

«Подводя итог, я призываю вас, уважаемые господа конгрессмены, не забывать, что на Земле 252 государства и у каждого из них есть свои национальные интересы и ценности», - говорится в открытом письме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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