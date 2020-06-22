2020-06-22T13:45:19+03:00
Звезды

Сексуальная Елизавета Туктамышева ошеломила фото в откровенном бикини

Пока одни восхищались формами титулованной спортсменки, другие жестко прошлись по ее фигуре и даже сравнили со «шпалой»
Полина ШАНДРАК
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала на своей странице в Instagram, как проводит время в жаркую погоду. 23-летняя знаменитость опубликовала две фотографии в купальнике американского модного бренда и станцевала на фоне воды зажигательный танец.

- Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна, – подписала публикацию Туктамышева.

За 13 часов пост набрал практически 17 тысяч лайков и более 200 комментариев. Многие из подписчиков оценили ее фигуру по достоинству: «челюсть в районе пяток», «ты еще и чемпионка России доводить мужиков до комы», «ты, как гуляющий секс».

Не обошлось и без тех, кто раскритиковал «формы» молодой спортсменки в пух и прах.

«У тебя талия широкая», «ты вроде спортсменка, а фигура не очень, талии вообще нет», «у тебя кость широкая», «шпала» - вынесли свой вердикт народные судьи.

liza_tuktikliza_tuktik
Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна
17461 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

До этого Елизавета делилась тем, что ей часто пишут, что она выкладывает раздетые фотки.

- Ну вот нет же, - отметила Туктамышева. – Ни одного открытого сантиметра.

Понятно, что все комментарии она видит и читает. Но на хейтеров чемпионка мира и Европы 2015 года никак не реагирует. Фигуристы сборной России уже начали подготовку к сезону, куда также входит и спортсменка из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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