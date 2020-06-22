Летние кафе могут открыть в Санкт-Петербурге с 29 июня 2020 года

На следующей неделе Санкт-Петербург ждут новые снятия ограничений. Одно из самых долгожданных послаблений для жителей города – открытие летних кафе. Уже в понедельник, 29 июня 2020 года, они могут начать принимать первых гостей. Об этом сообщается на сайте СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства». Ранее о такой возможности говорил и вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

– C 29 июня будут открыты летние кафе – официально зарегистрированные оборудованные летние террасы кафе и ресторанов, – говорится в сообщении Центра.

К слову, предпринимателям дали возможность открыть летний сезон по упрощенной схеме. Платить за аренду земель под террасы не придется – размещение будет бесплатным. Заявление на установку летнего кафе можно подать через личный кабинет на сайте Комитета имущественных отношений. А срок рассмотрения определили всего в 5 рабочих дней.

– Проект постановления правительства города предусматривает право ресторанов и кафе обслуживать клиентов за столиками, вынесенными на тротуар перед входом в заведение без оформления арендных отношений на использование тротуаров, – отмечают в Центре.

Для пешеходов на тротуаре должны оставить проход не менее 1,5 метров. Конечно, за чистотой уличной мебели и рассадкой посетителей в этом сезоне будут следить особенно – летние кафе должны соответствовать всем санитарным требованиям. Также в порядке размещения террас прописано, что на ночь мебель должны убирать: летние кафе смогут работать с 8 утра до полуночи. Сам уличный сезон определили на время с 29 июня по 15 октября 2020.

При этом речи об открытии самих кафе и ресторанов еще не идет: пока они могут работать в Петербурге только навынос и на доставку.