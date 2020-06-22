Фейковый Instagram российского флота с обнаженкой и похабными шутками вызвал скандал

В социальной сети Instagram появился фейковый аккаунт Архангельского тралового флота (АТФ), который вызвал скандал в обществе. Пользователи сети обсуждают странный «черный пиар» крупного российского рыбодобывающего предприятия, которое в этом году отмечает столетний юбилей. Посты содержат фотографии с рыбой и морепродуктами в стиле, так называемого фудпорн, с использованием обнаженных человеческих тел. А подписи к ним основаны на сексуализации и похабных шутках.

- Дряхлая и мертвая внутри, в общем — твоя бывшая, - гласит подпись к фотографии разделанной рыбы с женской рукой.

Неизвестный "пиарщик" использует пошлые шутки про рыбу и бывших / Фото: instagram.com/arhtralflot

- А сколько килограммов весит твои язь? Не пиши в комментарии, если меньше 3-х, - появился вопрос под фото обнаженного мужчины с рыбой в трусах.

Такой псевдопиар большинство пользователей не оценили, заметив, что «реклама явно протухла». Комментаторы начали ругаться и скандалить, заявив, что подобные методы отвратительны и намекают на начальный пубертатный возраст создателя контента.

Используют фото с рыбой в трусах / Фото: instagram.com/arhtralflot

- Этот аккаунт называли неофициальным, то есть не реклама, а пиар. По ходу смм-щик не видит, чем может быть интересен траловый флот и не может рассказать о нем так, чтобы аудитория завалила личку запросами. Так что остается ему стандартный набор *** (идиота) - потуги на доминирование и сексуальную эксплуатацию оборачивают в фантик мизогинного юмора. Бон аппети, - возмутилась одна из пользовательниц сети.

Среди десятков разъяренных комментариев встречались и пара восторженных.

- Не ребят, вы однозначно крутые! Контент огонь. Исполнение на высшем уровне. Не слушайте никого!

А после одного из крайних постов комментаторы и вовсе заявили, что пора проверить автора Instagram на психическое здоровье.

Этот пост вызвал наибольший скандал в аккаунте / Фото: instagram.com/arhtralflot

- Что придумали раньше: секс во время удушения или удушение во время секса? - появился вопрос к очередной фотографии.

Пользователи сети заявили, что это уже не нормально и подобные вещи может писать только маньяк.

Надо отметить, что на официальной странице АТФ в «ВКонтакте» дана ссылка данный аккаунт, а также статью, в которой говорится о том, что отношения флот к этому не имеет.