«Бросала котов в мешки из-под картошки»: волонтеры рассказали, как спасали около сотни животных из крохотной квартиры

История о чудесном спасении почти сотни животных из квартиры площадью 22 «квадрата» уже облетела весь Петербург. На днях волонтерам стало известно о том, что в одном из домов в Мурино пенсионерка содержит в тесноте и голоде 82 кошек и двух собак. Чтобы вызволить несчастных четвероногих, пришлось разворачивать спасательную операцию. О том, как сейчас себя чувствуют усатые и хвостатые и куда отправятся теперь, «Комсомолка» узнала у активистов, подарившим четверногим шанс на новую жизнь.

Сколько времени несчастные звери провели в маленькой квартире-студии, где на каждый квадратный метр приходилось по 4 кошки, еще предстоит выяснить. Однако, видимо, в один прекрасный момент они надоели своей «хозяйке», и она решила сдать их в зоогостиницу. Почти всех сразу.

63-летняя женщина уверяла, что разводит кошек на продажуФото: СОЦСЕТИ

- На мои вопросы, откуда у женщины столько кошек, где она живёт, и где они сейчас, женщина отвечала уклончиво и расплывчато, - рассказывает «Комсомолке» владелица зоогостиницы-передержки Юлия Хорошенко. - Понимая, что ситуация странная, как и сама женщина, я ей отказала. Причиной также стало то, что у нас нет столько места, и что коты ее - без паспортов и прививок. Также женщина сказала, что они все породистые, а она их разводила и продавала.

Как выяснилось, истинная причина «скинуть балласт» заключалась в том, что пенсионерку просто-напросто попросили как можно скорее съехать из съемной квартиры. С просьбой вывезти и пристроить животных хозяева обратились к волонтеру Сергею Запатрину. Тут-то и начались «приключения».

Собакам тоже досталось: они сидели на солнце без воды и едыФото: СОЦСЕТИ

- Я созвонился с директорами крупных приютов, договорился, чтобы они приняли животных. И буквально за час до того, как мы должны были за ними выехать, мне позвонили хозяева. Они были в ужасе, - вспоминает Сергей. – Они сказали, что эта женщина начала вывозить котов в картофельных мешках. Погрузила часть из них в зоотакси и увезла.

Прежде, чем отправиться на поиски, волонтеры решили все же заехать в горе-квартиру. И то, что они там увидели, их поразило.

В доме не находилось никаких мисок с едой и водой, у изможденных животных даже не было сил сопротивляться и проявлять недовольство. Кошки были истощены настолько, что их животы в обхвате помещались между большим и указательным пальцами мужчины. Все они - заражены ушным клещом, у некоторых уши обглоданы до хряща. А собаки при этом сидели на цепи на балконе с солнечной стороны. Еды и воды тоже не было. Равно как и ошейников.

Котики еле помещались в тесной квартиреФото: СОЦСЕТИ

- Когда мы зашли в квартиру, стоял характерный сильный запах и было очень грязно, - рассказывает Сергей. – Даже при беглом осмотре стало ясно, что животные в ужасном состоянии и их срочно нужно вести в клинику. Переносок у нас не хватало, и приходилось грузить по две-три кошки в каждую. Но они все такие маленькие, щупленькие. Я никогда не видел настолько худых животных. Собак мы сразу отдали в приют.

К этому времени удалось выяснить, куда пенсионерка увезла остальных котов. Оказалось, что «хозяйка» арендовала какой-то сарай, вытряхнула туда из мешков своих питомцев и спокойно уехала в неизвестном направлении.

Сергей Запатрин взял спасательную операцию в свои рукиФото: из архива героя публикации

- Мы вовремя успели. Животных удалось оттуда забрать и отвезти в стационар, где их дожидалась «первая партия», - говорит Сергей. – Пришлось искать дополнительные клетки, вызывать врачей… До двух часов ночи животных только осматривали и проводили необходимые процедуры. Всё это - на пожертвования неравнодушных людей.

Несмотря на весь кошмар ситуации, это история со счастливым концом. Получив необходимую помощь, котики буквально ожили.

Переносок не хватало. Котиков сажали по двое-трое в каждуюФото: СОЦСЕТИ

- Я видел их через день после спасения. Они стали активно интересоваться всем, что происходит вокруг, хорошо кушают, хорошо пьют, - делится Сергей. – Животные эти очень даже перспективные. Я так думаю, они были рождены в одной квартире, а потому привыкли к человеку и собакам. Поэтому у них есть все шансы обрести новых хозяев и подружиться с ними. Тем более, что все котики очень красивые.