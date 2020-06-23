Уже немодно: Какие особенности новостроек уходят в прошлое

От «бетонных коробок» к отделке под ключ

Требования покупателей к новостройкам за последнее десятилетие сильно изменились. А значит, изменились и сами новостройки. Один из основных трендов - из высокобюджетного сегмента в массовые новостройки «спустилась» готовая отделка.

- Если раньше продавались «бетонные коробки» вообще без отделки, то сейчас норма - это минимальная белая отделка или квартиры с готовым ремонтом и даже под ключ - с мебелью и техникой. Например, в «КВС» есть квартиры со встроенными кухнями, а скоро мы запустим опцию меблировки: покупатель может на этапе оформления ДДУ сразу заказать полный комплект мебели и бытовой техники в новую квартиру, причем выбрать дизайн на свой вкус, - рассказывает генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева.

Изменились новостройки и внешне. Ушла в прошлое скучная однотипная архитектура.

- В условиях петербургского климата особую ценность приобретают архитектурные решения, которые улучшают инсоляцию помещений, делают их более солнечными. Например, сегодня достаточно широко используются остекленные эркеры, выступающие за плоскость фасада здания. Они обеспечивают дополнительный свет и обзор, позволяют интересно обыграть интерьер и визуально увеличивают комнату, - говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. - Проектируя дома нового 21-го квартала ЖК «Северная долина», мы использовали такой элемент, как современные французские балконы, которые представлены в отдельных квартирах. Французский балкон делает фасад дома более интересным и увеличивает освещенность помещения.

Курс на эргономику

Сейчас на рынке жилья прочно укрепился и такой тренд, как продуманные эргономичные планировки.

- Уже много лет остаются востребованными квартиры с европланировкой. Если изначально объединенная кухня-гостиная казалась просто модным явлением, то теперь этот тип планировки плотно закрепился на рынке, - считает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

Застройщики отказываются от «лишних» метров - длинных коридоров, комнат нестандартной формы - и добавляют решения, которые делают проживание в квартире максимально комфортным.

- Одним из дополнительных элементов комфорта, особенно если речь идет о семейной квартире, стал второй полноценный санузел, в котором можно принимать душ или умываться, что особенно удобно по утрам, когда вся семья собирается на работу или учебу, - добавляет Дмитрий Ефремов. - Санузлы могут разделяться на хозяйские, расположенные в приватной зоне, и гостевые, которыми можно пользоваться, не боясь потревожить уже уснувших детей или хозяев. В квартире может быть предусмотрена мастер-спальня с доступом к собственным ванной и гардеробной, что очень удобно для взрослых членов семьи. Раньше такие планировочные решения, повышающие качество жизни, были доступны преимущественно в домах класса бизнес и выше, а сегодня они представлены и в комфорт-классе, в том числе в новых корпусах «Северной долины».

Консьержей заменили технологии

Некоторые особенности жилых домов, которые раньше считались элементом престижа, постепенно уходят в прошлое. Например, консьерж.

- Есть примеры проектов, где такая возможность была предусмотрена, выделено рабочее место консьержа, но люди впоследствии предпочли на нем сэкономить и отказались. Хотя кому-то, наоборот, хочется иметь в доме такой «элемент престижа». Возможностью установить видеодомофон в квартире тоже нечасто пользуются, так как сегодня уже можно использовать для этих целей собственный смартфон, как в нашем проекте Ultra City, - говорит директор управления стратегического маркетинга Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Вера Сережина.

Анжелика Альшаева добавляет: на смену предпочтений сильно влияет развитие новых технологий. Например, консьержи в классическом представлении постепенно уходят в прошлое, их функции выполняют умные системы контроля доступа, служба охраны.

- Все это есть сейчас в каждой новостройке «КВС» независимо от класса, - добавляет эксперт.

Двор с концепцией

За последние годы поменялись и функции дворовых территорий. Теперь это не только места для прогулок, но и для отдыха, общения соседей.

- Сегодня важны не только качественные характеристики квартиры, но и то, что окружает человека за ее пределами, - говорит Ян Фельдман. - В своих проектах мы делаем упор на внутриквартальную инфраструктуру: например, в квартале «Янила» много спортивной инфраструктуры - от зоны воркаута и футбольного поля, на котором зимой заливается каток, до профессионального скейт-парка. Есть центральная площадь для праздников и мангальная беседка для пикников в кругу семьи.

Даже в эпоху Интернета и онлайн-технологий людям важно живое общение, нужна возможность прогулок и отдыха рядом с домом. Такие факторы, как парк или набережная рядом с домом, зеленые дворы, никогда не потеряют привлекательности.

- В каждом нашем проекте благоустройство и ландшафтный дизайн выполняются по индивидуальному дизайн-проекту. Мы стараемся создать на территории не только разные по функциональности зоны, но и все это собрать в одну концепцию. Например, благоустройство нашего ЖК «Наутилус», который строится на набережной Матисова канала и рядом с Финским заливом, выполнено в стиле стимпанк и воплощает век изобретений, мореплавателей, открытий, - говорит Анжелика Альшаева.

Невзирая на моду

Есть и такие характеристики домов, которые будут востребованы всегда, невзирая на моду.

- Это то, что позволяет обеспечить в квартире чистый воздух, чистую воду, безопасность и минимум шума - базовые потребности людей, - говорит Вера Сережина. - Потребители все больше ценят возможность пользоваться собственным кондиционером, и в наших проектах мы создаем специальные места на фасадах. Индивидуальные клапаны инфильтрации воздуха - еще один пример решения, которое сегодня уже активно используется в «комфорте». Чистая питьевая вода во всех наших проектах обеспечивается четырехступенчатой системой очистки. Среди решений, направленных на повышение безопасности, одно из самых постоянно востребованных - это закрытая огороженная территория, защита от посторонних. Для снижения передачи шумов между квартирами мы используем целый ряд технологий. Вообще в этом году очень вырос спрос на экологичные загородные локации, где все перечисленные вещи сочетаются. Мы видим это на примере нашего поселка EcoCity.

КСТАТИ

А что дальше?

Конечно, это не последние изменения в новостройках. Пройдет еще несколько лет, и жильцам предложат новые решения.

- В ближайшие годы будет расти спрос на функциональность жилого пространства, на первый план выйдет грамотное зонирование - полезное использование каждого квадратного метра жилой площади. Мы предлагаем своим клиентам квартиры, где задействовано все пространство, - говорит Ян Фельдман. - Также при выборе жилья большую роль будет играть насыщенность жилого комплекса инфраструктурой. И еще один тренд - оптимизация потребительских расходов и повышения качества жизни за счет использования принципов шеринга. На территории жилых комплексов будет появляться больше стоянок для прокатного транспорта. Формат коворкингов, где можно арендовать рабочее место на время, также будет развиваться. Они будут открываться в том числе в коммерческих помещениях жилых домов. Мы планируем реализовать подобную идею в нашем голландском квартале «Янила».

Современному покупателю важен не только качественный продукт, но и качественный сервис. Поэтому большие трансформации происходят и в сфере ЖКХ.

- Для нашей УК «КВС-Сервис» мы, например, сейчас прорабатываем запуск приложения, чтобы через личный кабинет жители могли получить гораздо больший перечень услуг: заказать продукты, ремонтные работы, вызвать няню для ребенка, сервис по выгулу собак и так далее, - говорит Анжелика Альшаева.