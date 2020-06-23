2020-06-23T10:52:29+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Как влияет на здоровье самоизоляция

Малоподвижный образ жизни, который мы вынужденно вели, не лучшим образом сказывается на самочувствии
Любовь Холопова
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Посидели дома? Теперь хорошо бы дойти до врача.Посидели дома? Теперь хорошо бы дойти до врача.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Когда нам впервые разрешили работать из дома, некоторые восприняли это как отпуск. У многих, правда, он затянулся больше чем на месяц и ничем хорошим не закончился. В том числе и для вен.

Наши ноги и так страдают от плохой циркуляции крови, ведь большинство горожан либо ведут сидячий образ жизни в офисе, либо работают «на ногах». Но до карантина мы хоть немного двигались: до остановки, парковки, парка. А во время самоизоляции движение практически прекратилось.

- Это и есть та самая гиподинамия, которая провоцирует ускоренное развитие варикозного расширения вен - болезни, связанной с недостаточностью клапанного аппарата вен, их расширением и образованием в них узлов, - говорит заместитель главного врача медицинского центра «ФлебоЛайф», сердечно-сосудистый хирург, флеболог, сосудистый хирург Александр Новицкий.

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог, сосудистый хирург Александр Новицкий. Фото:личный архив.

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог, сосудистый хирург Александр Новицкий. Фото:личный архив.

Больше всего пострадали пожилые люди с венозной недостаточностью. Они дисциплинированно выполняли рекомендацию оставаться дома. А когда ограничения ослабили, оказалось, что бабушкам и дедушкам теперь придется разбираться с осложнениями варикоза.

- При своевременном обращении их можно было бы избежать с помощью консервативной терапии, но сейчас у многих пациентов мы диагностируем обострение хронической венозной недостаточности - появление трофических язв, отеков, которые быстрее развиваются на фоне гиподинамии, - добавляет доктор.

К счастью, с язвами медицина сегодня справляется хорошо. Так, в центре «ФлебоЛайф» для этого используют современные перевязочные материалы, которые не только защищают рану от грязи и пыли, но и способствуют ее заживлению. Такие повязки можно носить дольше обычных бинтов и при этом без вреда для здоровья.

Но язвы - лишь одна из бед. Выход из самоизоляции совпал с дачным сезоном и жаркой погодой, а ведь именно в жару варикозно расширенные вены ног испытывают повышенную нагрузку. Сгущение крови усиливает венозный застой, и варикозная болезнь прогрессирует. Поэтому доктора переживают не только за пожилых пациентов: малоподвижный образ жизни может стать пусковым механизмом развития варикозной болезни у тех, кто к этому недугу предрасположен генетически.

- Застой крови часто имеет крайне негативные последствия: от ухудшения общего состояния вен до образования тромбов. Так что, если есть хоть малейшее подозрение, что с венами что-то не в порядке - ноги сводит, они «ноют» от усталости, появились «звездочки», - обязательно пройдите обследование, - советует Александр Новицкий.

Жара и гиподинамия – и вот уже генетическая предрасположенность к варикозу перерастает в болезнь. Фото: личный архив.

Жара и гиподинамия – и вот уже генетическая предрасположенность к варикозу перерастает в болезнь. Фото: личный архив.

Оценить состояние вен, которые не видны на поверхности кожи, поможет УЗИ. Это и другие исследования можно пройти в медицинском центре «ФлебоЛайф». Если есть показания, тут же можно сделать и операции по современным методикам - либо эндовазальную лазерную коагуляцию, либо клеевую облитерацию вен, когда в вену вводится специальный гипоалергенныйбиоклей.

И, кстати, лето - не противопоказание для этих процедур! Современное компрессионное белье не доставляет дискомфорта даже в жаркое время года, а после клеевой облитерации носить его и вовсе не нужно. Тем более в этом сезоне зарубежные курорты закрыты - самое время заняться своим здоровьем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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