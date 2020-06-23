2020-06-23T12:23:01+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 июня 2020 года: заразились еще 220 человек, 35 пациентов умерли

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 23 июня 2020 года
Петр КИБЕР
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Стали известны новые данные по распространению коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 июня.Стали известны новые данные по распространению коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 23 июня 2020 года. Мы приводим свежие данные Оперативного штаба по состоянию на 10:35 вторника.

- В Санкт-Петербурге подтверждены еще 220 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 22 632 пациента, - сообщает общероссийский Оперштаб.

Из этого количества 13 868 петербуржцев выздоровели (+ 221 за сутки). Также городская комиссия по летальным исходам зафиксировала еще 35 смертей по причине коронавирусной инфекции. Общее число умерших достигло 904 человек.

В активной фазе заболевания остаются 7860 жителей Санкт-Петербурга. Они, в зависимости от состояния, проходят лечение в стационаре или дома.

За минувшие сутки на коронавирус в городе обследовано 16 675 человек.

В Ленинградской области выявлен еще 51 случай коронавируса, 142 пациента вылечились, новых смертей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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