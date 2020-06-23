Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 июня 2020 года: заразились еще 220 человек, 35 пациентов умерли

«Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 23 июня 2020 года. Мы приводим свежие данные Оперативного штаба по состоянию на 10:35 вторника.

- В Санкт-Петербурге подтверждены еще 220 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 22 632 пациента, - сообщает общероссийский Оперштаб.

Из этого количества 13 868 петербуржцев выздоровели (+ 221 за сутки). Также городская комиссия по летальным исходам зафиксировала еще 35 смертей по причине коронавирусной инфекции. Общее число умерших достигло 904 человек.

В активной фазе заболевания остаются 7860 жителей Санкт-Петербурга. Они, в зависимости от состояния, проходят лечение в стационаре или дома.

За минувшие сутки на коронавирус в городе обследовано 16 675 человек.

В Ленинградской области выявлен еще 51 случай коронавируса, 142 пациента вылечились, новых смертей нет.