«Петербургский дневник» опубликует победный выпуск газеты «Правда»

Утром 23 июня у памятного знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21 пройдет акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби, а также к выходу в «Петербургском дневнике» вкладки с газетой «Правда» от 10 мая 1945 года. В программе мероприятия – презентация специального выпуска, а также выступление популярного артиста мюзиклов Антона Авдеева. Он споет песни о войне. Также ожидаются представители органов власти Санкт-Петербурга.

Отметим, что газета «Правда», вышедшая на следующий день после подписания акта о капитуляции Германии, является настоящим историческим документом. Ее первая полоса начинается со слов: «Вчера наш великий народ, народ-победитель праздновал день полного торжества своего правого дела». 23 июня читатели «Петербургского дневника» смогут получить этот исторический документ, который засвидетельствовал Победу нашей страны в войне. Прежде бесплатное распространение победного выпуска «Правды» рекомендовал регионам президент России Владимир Путин. Для петербуржцев репринт газеты «Правда» будет вложен в номера «ПД», также он появится на сайте Spbdnevnik.ru.