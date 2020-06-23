2020-06-23T12:50:35+03:00
Звезды

Смольный заявил, что из-за коронавируса Санкт-Петербург совершил онлайн-революцию

Количество просмотров виртуальных спектаклей зашкаливает, а такого досуга на самоизоляции не обеспечили ни в одном регионе
Анна ПОСЛЯНОВА
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Во время пандемии петербуржцы активно «окультуривались» онлайн.Во время пандемии петербуржцы активно «окультуривались» онлайн.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В сфере культуры в планах культурной столицы на 2020 год четыре больших задачи: провести мероприятия Года памяти и славы, отпраздновать 180-летие Чайковского и 150-летие Бунина, а также открыть детскую школу искусств на Туристской улице. В перспективе на 2021 год – 200-летие Достоевского и 800-летие Александра Невского, а в 2022 году Петербург отпразднует 350-летие Петра Великого. Такие цели озвучили на заседании в Смольном 23 июня.

– В приоритете – виртуальные концертные залы, сервисы публичных библиотек, создание единой электронной службы доставки книг читателям, – рассказал глава Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.

В коронавирусном 2020 году, несмотря на всю сложность ситуации, урезать культуру в финансах не стали. Ведь поработать пришлось и на культурном фронте: в городе разработали технический регламент на создание условий для досуга петербуржцев, сидящих в самоизоляции. Концерты, театральные постановки и экскурсии стали проводить онлайн, а «окультуриться» стало возможным, сидя перед ТВ или компьютером.

– Экстремальная ситуация побудила активно заняться развитием онлайн-сервисов. Мы пять лет говорили, но только в этом году открыли специальный ресурс – сайт культуры Петербурга, – отметил Константин Сухенко. – Сейчас на нем сосредоточена вся возможная информация о культурном контенте онлайн, причем не только петербургском, но и мировом. Также мы облегчили доступ к библиотечным ресурсам. Все это достижения, которое останутся с нами и после коронавируса.

Во время самоизоляции в Петербурге резко увеличилось количество просмотров онлайн-концертов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время самоизоляции в Петербурге резко увеличилось количество просмотров онлайн-концертов.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, в Петербурге буквально «совершили революцию: ничего подобного в стране нет». Ведь количество просмотров онлайн-концертов и виртуальных спектаклей зашкаливает, а интерес к культурным цифровым ресурсам растет.

Пока помощь из бюджета получили только государственные учреждения культуры, но планируют поддержать казенным рублем и негосударственные некоммерческие организации.

– Негосударственные учреждения культуры поддерживать тоже надо, – отметил губернатор Александр Беглов. – Мы не делим культуру Петербурга на городскую, федеральную или еще какую-то.

ВОПРОС – РЕБРОМ:

Когда откроется ДШИ на Туристской?

По словам Сухенко, детская школа искусств в Приморском районе станет первым действительно новым учреждением со времен Советского Союза: доселе Петербург обходился наследством, оставленным ему Ленинградом.

Почему начали именно с Приморского района? Здесь конкурс в «музыкалки» и «художки» составляет 5-10 детей на место.

– Есть уверенность, что долгожданная школа будет введена в эксплуатацию 10 августа, – отметил вице-губернатор Николай Линченко. – Степень готовности высокая: идет монтаж оборудования.

Губернатор поручил открыть школу и порадовать маленьких жителей Приморского района 1 сентября.

Детская школа искусств в Приморском районе станет первым действительно новым учреждением со времен Советского Союза.

Детская школа искусств в Приморском районе станет первым действительно новым учреждением со времен Советского Союза.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Вирус реставрации не помеха

Комитет по охране памятников рассказал об амбициозных планах Петербурга на непростой 2020 год. Продолжается реставрация Юсуповского дворца, стартовавшая в 2012 году. После двух лет перерыва возвращаются к реставрации Казанского собора. Продолжают облагораживать и Большой Гатчинский дворец.

– Уникальный объект нашей реставрационной программы на 2020 год – церковь Захарии и Елизаветы, – отметил глава Комитета по охране памятников Сергей Макаров. – Там полностью сохранился интерьер авторства Растрелли: живопись, лепной декор, даже наборный паркет по его рисунку.

Еще одна церковь, над которой трудятся реставраторы, – Богоявления на Двинской улице. В храме, под толстым слоем советской краски, сохранилась уникальная живопись.

Почти закончили работать с фасадами Дачи Громова в Лопухинском саду. Эстафету примет районная администрация, которая обустроит в доме-памятнике молодежный центр.

Интересный объект для реставраторов – Дом Монферрана на Мойке, где сейчас располагается Главное следственное управление СК: в здании сохранились удивительные золотой и обеденный залы.

Что до жилых домов-памятников, то в прошлом году выделили деньги на реставрацию 255 особо сложных фасадов. В 2020-ом документацию подготовят на 56 зданий, приступить к работам с которыми обещают уже в 2021 году.

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Пандемия подстегнула Петербург развивать коммунальные сети лучше и быстрее. Об этом сообщили на заседании в Смольном 23 июня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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