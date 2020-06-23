2020-06-23T12:25:52+03:00
Общество

Парад Победы в Великом Новгороде не состоится

Из-за сложной эпидситуации пройдет только возложение цветов к вечному огню в Кремле
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Парад Победы в Великом Новгороде проводить не будут.Парад Победы в Великом Новгороде проводить не будут.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Власти Новгородской области отменили Парад Победы, который должен был пройти в Великом Новгороде, как и по всей России, 24 июня. Причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация в регионе.

- На самом деле решение было принято еще давно. Примерно две недели назад, на оперативном совещании, губернатор заявил, что эпидобстановка не позволяет провести масштабный парад. Это не отмена, а решение провести все в формате торжественных мероприятий. В Кремле состоится возложение цветов к вечному огню, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе правительства Новгородской области.

Известно, что в момент церемонии возложения цветов и венков к мемориалу «Огонь вечной славы», вход в новгородский Кремль будет закрыт, его откроют по окончании торжеств. Прохода войск не запланировано.

При этом количество участников мероприятия будет совсем небольшим - военные расчеты, официальные лица и, практически, все.По рекомендации Роспотребнадзора ветераны останутся дома: «Ветераны у нас на самоизоляции». Они, как и все жители области, смогут посмотреть церемонию по телевизору.

- У нас сейчас проходит акция «Весточка ветерану». Дети из художественной школы нарисовали открытки, производители области подготовили подарки и все это волонтеры развозят, в том числе приурочив поздравления к 75-летию Победы, - отметили в областном правительстве.

Также, ровно в 12:00 на Софийском соборе города и во всех церквях новгородчины зазвенят колокола. Водителям предложено присоединиться к минуте памяти и нажать клаксоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Летние кафе могут открыть в Санкт-Петербурге с 29 июня 2020 года
Новость об открытии летних кафе в Санкт-Петербурге с 29 июня 2020 года стала долгожданной не только для горожан, но и для предпринимателей. Они смогут размещать столики своих заведений по упрощенной схеме
Автор эльфа Раисы и поправок к борщу: «Я много лет играл в КВН и считаю, что и в политике есть место юмору»
В Сети набирают обороты оригинальные гротескные ролики неизвестного ранее агентства Big Agency, призывающие прийти голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля
Новости 24
Коробку с новорожденным ребенком подбросили в больницу Приозерска
Число участников массового ДТП с КамАЗом на КАД возросло до восьми машин
Больше 16 тысяч человек обследовано на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки
В СИЗО и тюрьмах с 23 июня возобновляются свидания
Всеволожский район могут перевести в «желтую» зону и открыть там летние кафе
Джип сгорел у ТРК «Континент» на проспекте Стачек
В Сосновом Бору зарегистрировано 490 случаев коронавируса
Названа дата похорон студента, которого застрелил охранник на Невском проспекте
До +26 и без дождей обещают в Санкт-Петербурге 23 июня
Автомобиль врезался в крепость Копорье в Ленинградской области
800 тысяч рублей нашли в машине водителя, погибшего в массовой аварии на КАД
Беглов подвел итоги недели в Санкт-Петербурге
Массовое заражение коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда Санкт-Петербурга
Рюмочные и «наливайки» меньше 50 «квадратов» могут запретить в Санкт-Петербурге
Один умер и двое пострадали в массовом ДТП на КАД вечером 22 июня 2020 года
«Лента» открыла два новых магазина в Санкт-Петербурге
Педиатр из Санкт-Петербурга стала лучшим врачом России
КАД полностью перекрыт из-за жесткого ДТП в Санкт-Петербурге 22 июня 2020 года
Врача Покровской больницы, жаловавшегося на нехватку защитных костюмов, уволили из медучреждения Санкт-Петербурга
«Зенит» назвал, кто сможет попасть на домашние матчи в Санкт-Петербурге
Крапивой по голому телу отхлестали парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге
Суд вынес приговор водителю, устроившему на ЗСД аварию в восемью погибшими
Лес загорелся в Приозерском районе под Санкт-Петербургом
Стало известно, когда откроются пляжи в Санкт-Петербург
Пригородные электрички задержались из-за оборванных контактных проводов на станции Броневая
89 миллионов рублей на махинациях с налогами заработал житель Санкт-Петербурга
Капсулу с посланием потомкам заложили в Санкт-Петербурге