Парад Победы в Великом Новгороде не состоится

Власти Новгородской области отменили Парад Победы, который должен был пройти в Великом Новгороде, как и по всей России, 24 июня. Причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация в регионе.

- На самом деле решение было принято еще давно. Примерно две недели назад, на оперативном совещании, губернатор заявил, что эпидобстановка не позволяет провести масштабный парад. Это не отмена, а решение провести все в формате торжественных мероприятий. В Кремле состоится возложение цветов к вечному огню, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе правительства Новгородской области.

Известно, что в момент церемонии возложения цветов и венков к мемориалу «Огонь вечной славы», вход в новгородский Кремль будет закрыт, его откроют по окончании торжеств. Прохода войск не запланировано.

При этом количество участников мероприятия будет совсем небольшим - военные расчеты, официальные лица и, практически, все.По рекомендации Роспотребнадзора ветераны останутся дома: «Ветераны у нас на самоизоляции». Они, как и все жители области, смогут посмотреть церемонию по телевизору.

- У нас сейчас проходит акция «Весточка ветерану». Дети из художественной школы нарисовали открытки, производители области подготовили подарки и все это волонтеры развозят, в том числе приурочив поздравления к 75-летию Победы, - отметили в областном правительстве.

Также, ровно в 12:00 на Софийском соборе города и во всех церквях новгородчины зазвенят колокола. Водителям предложено присоединиться к минуте памяти и нажать клаксоны.