МТС начала менять SIM-карты любых регионов в салонах Санкт-Петербурга

Теперь абоненты любых регионов могут воспользоваться заменой или восстановлением SIM-карты в ряде салонов МТС, расположенных в Санкт-Петербурге. Ранее услуга была доступна только в домашнем регионе, а за его пределами можно было оформить доставку.

Обратиться за восстановлением или заменой SIM-карты может абонент, на которого зарегистрирован номер. Для оформления услуги необходим документ, удостоверяющий личность. Сотрудник офиса продаж сверит данные и бесплатно выдаст дубликат SIM-карты.

Абоненты могут восстановить SIM-карту любого региона в салонах МТС в Петербурге:

- Владимирский пр-т, дом 23а;

- Московский пр-т, дом 208а, пом. 24Н;

- Большой пр-т П.С, дом 2.