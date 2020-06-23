2020-06-23T12:41:59+03:00
Общество

МТС начала менять SIM-карты любых регионов в салонах Санкт-Петербурга

До этого такая услуга была доступна только в домашнем регионе
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МТС начала менять SIM-карты любых регионов в салонах Санкт-Петербурга. Фото предоставлено пресс службой МТС.МТС начала менять SIM-карты любых регионов в салонах Санкт-Петербурга. Фото предоставлено пресс службой МТС.
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Теперь абоненты любых регионов могут воспользоваться заменой или восстановлением SIM-карты в ряде салонов МТС, расположенных в Санкт-Петербурге. Ранее услуга была доступна только в домашнем регионе, а за его пределами можно было оформить доставку.

Обратиться за восстановлением или заменой SIM-карты может абонент, на которого зарегистрирован номер. Для оформления услуги необходим документ, удостоверяющий личность. Сотрудник офиса продаж сверит данные и бесплатно выдаст дубликат SIM-карты.

Абоненты могут восстановить SIM-карту любого региона в салонах МТС в Петербурге:

- Владимирский пр-т, дом 23а;

- Московский пр-т, дом 208а, пом. 24Н;

- Большой пр-т П.С, дом 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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