2020-06-23T12:49:55+03:00
Общество

Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут на 3,3 процента с 1 июля 2020 года

Затем их «заморозят» до июля 2021 года
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сдерживать рост тарифов планируют за счет экономии и инноваций.Сдерживать рост тарифов планируют за счет экономии и инноваций.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Пандемия подстегнула Петербург развивать коммунальные сети лучше и быстрее. Об этом сообщили на заседании в Смольном 23 июня.

– Предыдущий отопительный сезон мы прошли благополучно, без крупных сбоев и аварий. И он, завершившись 26 мая, поставил абсолютный рекорд по продолжительности за последние 40 лет, – напомнил губернатор Петербурга Александр Беглов. – И это несмотря на теплую зиму. Мы вынуждены были не оканчивать его, так как столкнулись с коронавирусом. Много детей и пожилых были на самоизоляции, погода была переменчивая, и важно было помочь людям оставаться здоровыми дома. Сделали все, чтобы энергоснабжение было бесперебойным: перенесли испытания сетей на осень, не стали даже на короткий срок отключать горячую воду до конца мая, поставили задачу при планировании ремонтов минимизировать сроки отключений.

Теперь главная задача властей уже не сохранить в тепле горожан, а «заморозить» тарифы. Понятно, что остановить рост тарифов полностью невозможно в силу инфляции. Но задача держать их рост ниже ее темпа, по мнению Беглова, вполне реальна. Особенно в условиях, когда многие остались без работы из-за пандемии.

– Во всех регионах индексация на коммунальные услуги происходит 1 июля, – отметил вице-губернатор Максим Шаскольский. – Мы уже второй год подряд сдерживаем темпы роста. По «Водоканалу» темп роста тарифа – всего на три процента – минимальный за последние 10 лет. Так же и по остальным коммунальным услугам. В целом для семьи их трех человек прирост составит всего 3,3 процента. Это очень низкий показатель.

За счет экономии и инноваций тарифы планируют сдержать до 1 июля 2021 года.

Хоть адресно-инвестиционную программу и сократили по объективным причинам, полностью по другим направлениям работы не остановились. Так, в этом году осветят 32 квартала и микрорайона, 16 магистралей, 15 улиц, 10 парков и скверов.

– 99,9 процента населения уже получают качественную питьевую воду, – добавил председатель Комитета по энергетике Андрей Бондарчук.

Главная цель Петербурга на предстоящие месяцы – успеть подготовиться к новому отопительному сезону. Как отметил губернатор, «времени осталось мало, но зима ждать не будет».

КОНКРЕТНО:

В 2020 году планируют ввести в работу:

– 717 объектов теплоснабжения (в 2019 году ввели 479),

– 367 объектов водоснабжение, водоотведение и очистки вод (в 2019 – 336),

– 14 объектов газоснабжения (10),

– 73 объекта освещения и подсветки, а также освещение 333 детских площадок (были 461 детская площадка и 63 объекта).

24,2 млрд руб. инвестируют в электросети.

Инженерными сетями обеспечат 17 участков под ИЖС для семей с тремя и более детьми в Понтонном (в прошлом году благами цивилизации обеспечили 32 таких участка в Павловске).

КСТАТИ:

На сегодня в замене нуждаются 32,6 процента сетей водоснабжения и водоотведения, а также 28,2 процента теплосетей.

ВОПРОС ИЗ ЗАКСА: Что с работой бань?

Городские бани уже открыты. Смольный ждет отмашки от Роспотребнадзора, чтобы позволить открыться и частным баням. Для этого нужно принять единый стандарт безопасности.

В перспективе город хочет добиться прозрачности субсидирования банных комплексов, а также повысить качество «помывки»: по словам Беглова, «бани должны быть современными и предоставлять все виды услуг».

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В сфере культуры в планах культурной столицы на 2020 год четыре больших задачи: провести мероприятия Года памяти и славы, отпраздновать 180-летие Чайковского и 150-летие Бунина, а также открыть детскую школу искусств на Туристской улице. В перспективе на 2021 год – 200-летие Достоевского и 800-летие Александра Невского, а в 2022 году Петербург отпразднует 350-летие Петра Великого. Такие цели озвучили на заседании в Смольном 23 июня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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