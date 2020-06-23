Дети могут быть под завалами обрушившегося здания в Санкт-Петербурге

Дети, по словам очевидцев, могут быть под завалами недостроенного дома, в котором рухнула крыша. ЧП произошло днем 23 июня в поселке Сергиево в Красносельском районе Санкт-Петербурга. На место уже выехали все экстренные службы города.

- Информация об обрушении проверяется, на место выехали подразделения спасателей, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе петербургского управления МЧС.

По предварительным данным, крыша рухнула в недостроенном здании на несколько квартир, стоящем в частном секторе поселка Сергиево Красносельского района Санкт-Петербурга. Стройка была заброшена долгое время и дети могли проникнуть на площадку через повалившийся забор.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты, которые осматривают здание на предмет нахождения пострадавших.

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По сведениям МЧС, тревога оказалась ложной. Обрушение произошло несколько дней назад, людей под завалами не обнаружено.