2020-06-23T14:46:57+03:00
Происшествия

Дети могут быть под завалами обрушившегося здания в Санкт-Петербурге

По предварительным данным, в недостроенном доме рухнула крыша
Петр КИБЕР
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В Красносельском районе Петербурга обрушился недостроенный дом. Фото: Google MapsВ Красносельском районе Петербурга обрушился недостроенный дом. Фото: Google Maps
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Дети, по словам очевидцев, могут быть под завалами недостроенного дома, в котором рухнула крыша. ЧП произошло днем 23 июня в поселке Сергиево в Красносельском районе Санкт-Петербурга. На место уже выехали все экстренные службы города.

- Информация об обрушении проверяется, на место выехали подразделения спасателей, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе петербургского управления МЧС.

По предварительным данным, крыша рухнула в недостроенном здании на несколько квартир, стоящем в частном секторе поселка Сергиево Красносельского района Санкт-Петербурга. Стройка была заброшена долгое время и дети могли проникнуть на площадку через повалившийся забор.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты, которые осматривают здание на предмет нахождения пострадавших.

ОБНОВЛЕНО.

По сведениям МЧС, тревога оказалась ложной. Обрушение произошло несколько дней назад, людей под завалами не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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