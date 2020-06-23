2020-06-23T14:30:24+03:00
Происшествия

МЧС: Под завалами обрушившегося недостроя в Санкт-Петербурге никто не обнаружен

Спасатели осмотрели место ЧП в поселке Сергиево
Петр КИБЕР
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Спасатели осмотрели место ЧП и не нашли никого под завалами. Фото: Google MapsСпасатели осмотрели место ЧП и не нашли никого под завалами. Фото: Google Maps
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Петербургские спасатели проверили место ЧП в поселке Сергиево, где по словам местных жителей, под обломками рухнувшей крыши недостроенного дома могли находиться дети. По счастью, тревога оказалась ложной.

- Красносельский район, поселок Сергиево. На Республиканской улице, в 3-этажном неэксплуатируемом здании, размером 15х20 метров, произошло обрушение кровли на площади 30 квадратных метров. Со слов заявителя, инцидент случился два дня назад. Завалы обследованы, никто не обнаружен, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Напомним, что ранее днем 23 июня появилась информация об обрушении недостроенного многоквартирного дома, расположенного в частном секторе Красносельского района Санкт-Петербурга. Звонивший в МЧС сообщил, что под завалами рухнувшей крыши могут быть игравшие в заброшке дети.

Буквально через несколько минут на место возможной трагедии прибыли спасатели. Они осмотрели завалы и убедились, что жертв нет, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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