Патологоанатом назвал еще два органа, которые может поражать коронавирус

Чем больше ученые исследуют новый коронавирус SARS-CoV-2, тем больше загадок он преподносит. Возможна ли передача вируса от матери к ее еще не рожденному ребенку? Из-за чего на самом деле пропадает обоняние у больных? На какие еще органы, кроме легких сердца и кишечника способна воздействовать инфекция? Обо всем этом «КП-Санкт-Петербург» рассказал руководитель центра инфекционной патологии городской больницы имени Боткина, профессор центра имени Алмазова, специалист по инфекционной патологии Всеволод Цинзерлинг.

- Еще совсем недавно, например, бытовало мнение, что этот вирус вызывает нарушения только в легких, - приводит пример ученый. - Потом стали говорить про то, что он также влияет на мозг и кишечник. Но чем больше исследований мы проводили, тем отчетливее понимали, что нужно очень внимательно исследовать абсолютно все внутренние органы инфицированного человека.

Среди органов и систем, которые поражает коронавирус - кишечник, почки, легкие, мозг, иммунная система. Кроме того, специалисты не исключают, что он способен воздействовать на костный мозг.Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, по словам нашего собеседника, согласно новым исследованиям, SARS-CoV-2 способен провоцировать нарушения в надпочечниках, почках и иммунной системе. Кроме того, ученые сейчас очень пристально смотрят на поджелудочную железу — есть вполне обоснованные предположения, что и ее вирус, проникший в организм человека, тоже может её поражать..

- Другое дело, что, зачастую, какие-то серьезные изменения в органах во время вскрытия обнаружить не удается, - констатирует эксперт. - Но в любом случае нужны микроскопические исследования. С ними тоже все не так просто: в реальных условиях патологоанатом не всегда имеет возможность изучить изменения всех органов - например, костного мозга. Хотя, на наш взгляд, это тоже сейчас необходимо.

Макроскопические - то есть, такие, которые можно рассмотреть невооруженным глазом - изменения в органах, впрочем, тоже порой бывают хорошо заметны. К примеру, легкие человека, умершего от коронавируса, становятся ярко-красными и уплотненными. В зависимости от тяжести болезни эти уплотнения могут быть как очаговыми - то есть, возникать в отдельных местах - так и захватывать почти всю легочную ткань. В мозгу же умерших патологоанатомы, зачастую, находят под микроскопом васкулиты: это, если говорить совсем просто, очаги воспалений в сосудах.

Зачастую, вирус вызывает повреждения головного мозга. А совсем недавно выяснилось, что от него могут страдать надпочечники.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Коронавирус, как выяснилось в процессе изучения, повреждает эндотелий — ткань, которая выстилает наши сосуды изнутри, - констатирует Цинзерлинг. - Это ведет, во-первых, к возникновению тромбозов — частичной или полной закупорке сосудов кровяными сгустками - а во-вторых, вызывает воспалительные процессы. А они, в свою очередь, приводят к разнообразным, в том числе неврологическим нарушениям. Простой пример — аносмия, потеря обоняния. Один из самых частых симптомов заражения. Она возникает тогда, когда вирус повреждает определенные участки в мозгу, ответственные за восприятие запахов.

По счастью, для самого человека этот эффект практически не опасен — аносмия всегда уходит вместе с основной болезнью. Но в случае с коронавирусом это, подчеркивает наш собеседник, скорее исключение из правил.

- Чем больше мы работаем с этой инфекцией, тем больше сюрпризов она нам преподносит, - признается ученый. - Хотя времени с момента ее открытия прошло уже довольно много. Так, один из самых важных вопросов, над которым мы бьемся — возможно ли внутриутробное заражение, может ли болезнь передаваться от матери к ее еще не родившемуся ребенку? Мы проводили определенные исследования и выяснили, что коронавирус вызывает изменения в плаценте, а значит, внутриутробное заражение исключить нельзя. Правда, пока это лишь предварительные данные. Но одно я могу сказать точно: это совершенно новая, уникальная болезнь. Такой картины, которую на вскрытии дает она, мы еще никогда не видели. Она отличается от картины как гриппа, так и всех остальных известных инфекций. Поэтому, на мой взгляд, работы по ее изучению предстоит еще очень много.