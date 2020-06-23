2020-06-23T18:32:51+03:00
Общество

«Петербургский дневник» представил репринт победной «Правды»

Выход особенного номера приурочили ко Дню памяти и скорби
Маргарита РЕПИНА
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В свежем выпуске "ПД" можно увидеть вкладки с газетой «Правда» от 10 мая 1945 года. Фото: предоставлено "Петербургским дневником".В свежем выпуске "ПД" можно увидеть вкладки с газетой «Правда» от 10 мая 1945 года. Фото: предоставлено "Петербургским дневником".
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Накануне парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Петербургский дневник» представил особенный номер. В нем можно увидеть вкладки с газетой «Правда» от 10 мая 1945 года. Презентация памятного номера была приурочена ко Дню памяти и скорби и прошла у памятного знака «Блокадная полынья» на набережные реки Фонтанки, 21. Главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов рассказал, что журналисты издания подготовили рассказы тех, кто 10 мая 1945 года прошёл по Красной площади. Многих ветеранов уже нет в живых, но об их судьбе и памятном дне рассказали их дети и внуки.

- Хочу поблагодарить нашего главного партнера - «Петербургский дневник» за то, что газета исполнила поручение президента Владимира Путина, - отметила заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, начальник отдела медиапланирования и СМИ Марина Мерцалова. - Президенту очень понравилась идея о создании репринтного номера газеты «Правда». Завтра мы проводим уникальное событие - это парад Победы. Я надеюсь, что работа, которую мы провели вместе с журналистами «Петербургского дневника», не останется незамеченной.

Артист мюзиклов Антон Авдеев. Фото: предоставлено "Петербургским дневником".

Артист мюзиклов Антон Авдеев. Фото: предоставлено "Петербургским дневником".

Еще одним подарком горожанам стало выступление популярного артиста мюзиклов Антона Авдеева. На презентации певец исполнил несколько композиций о войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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