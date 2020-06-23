Телеканал «Санкт-Петербург» покажет Парад Победы на Дворцовой площади

Телеканал«Санкт-Петербург» покажет прямую трансляцию Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Дворцовой площади. В прямом эфире зрители увидят, как в парадном строю пройдут более 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов, 109 единиц военной и специальной техники. Завершат парад 34 самолёта и вертолёта Ленинградской армии ВВС и ПВО, которые пролетят над площадью.

Впервые за последние годы парад Победы пройдет не 9 мая, а 24 июня. Дата выбрана неслучайно: ровно 75 лет назад в этот день по Красной площади в Москве прошли те, кто разгромил фашистов. Тогда Парад Победы стал финальной точкой в Великой Отечественной войне.

Телеканал «Санкт-Петербург» тщательно подготовился к масштабной телевизионной трансляции, ведь ни одна деталь красочного действа не должна ускользнуть от глаз зрителя – Парад Победы в этом году можно увидеть только в телеэфире, в связи с эпидемиологической ситуацией он проходит без зрителей. С середины июня на Дворцовой площади проходили репетиции: военные оттачивали каждое движение, а телевизионщики организовали идеальную съемочную площадку. Специалисты телеканала устанавливали металлоконструкции и камеры, их в этом году будет 20, выстраивали незабываемые кадры, репетировали пролеты коптеров. К 24 июня все должно быть выверено до мелочей и все участники Парада Победы в полной боевой готовности.

В 10 часов вечера небо над Северной столицей озарит праздничный салют, который также можно будет наблюдать в прямом эфире канала «Санкт-Петербург». Цель трансляции — показать все в мельчайших деталях, от и до, сделать так, чтобы у зрителей создалось впечатления полного присутствия в центре событий и, конечно же, остались только самые лучшие и яркие воспоминания о великом празднике.

НА ЗАМЕТКУ

Кроме прямых трансляций мероприятий в центре Северной столицы, зрителей ждут циклы о войне «Наследники Победы» и «Забытый полководец», документальный фильм «Парад Победы», художественные ленты, любимые многими поколениями, а также праздничный фильм-концерт «Песни, победившие войну» с участием Петра Захарова, Светланы Крючковой, группы "Земляне", Григория Чернецова, Василия Герелло, Николая Баскова, Фаруха Рузиматова, Татьяны Булановой, Полины Гагариной и других артистов.