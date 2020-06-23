2020-06-23T19:03:48+03:00
Досуг

«Люди в белых халатах»: БКЗ «Октябрьский» поздравил врачей с Днем медицинского работника

Участниками праздничного онлайн-концерта стали Александр Маршал, Татьяна Буланова, Юлия Михальчик, Ладислав Бубнар и другие артисты
Маргарита РЕПИНА
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Концерт прошел в онлайн-формате. Фото: предоставлено БКЗ.Концерт прошел в онлайн-формате. Фото: предоставлено БКЗ.
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В этом году ко дню медицинского работника у людей особое, трепетное отношение. Современный мир столкнулся с новыми вызовами и угрозами. Каждый день, лицом к лицу врачи борются с коронавирусом. В этой тяжелой ситуации профессия оказалась самой необходимой и очень важной для каждого из нас. Сегодня медики находятся на передовой борьбы с невидимым врагом, проходят через множество трудностей и лишений. Все врачи Санкт-Петербурга, России и мира, все больницы и поликлиники героически сражаются за жизни тысяч пациентов.

Ведущие праздничного концерта, народные артисты России Валерия и Олег Погудин подчеркнули заслуги петербургских врачей в борьбе с ковидом. Прологом концерта стала песня «Люди в белых халатах» в исполнении солиста Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григория Чернецова. В этот день прозвучало много теплых слов и благодарностей в адрес медиков. Свои музыкальные поздравления преподнесли Александр Маршал, Татьяна Буланова, Юлия Михальчик, Ладислав Бубнар, Денис Яковлев, а также легенда 70-х годов Жан Татлян, Валерия и Олег Погудин. «Мелодии белой ночи» И.Шварца исполнил петербургский молодой пианист Алексей Шагаев и ансамбль скрипачей «Вдохновение».

Не обошлось и без премьер. Находясь на карантине, Григорий Чернецов сочинил очень светлую и теплую песню, которая наполнена верой и надеждой – «Всё будет хорошо». Да, именно эти ободряющие слова сегодня хочется повторять вновь и вновь.

Наряду с любимыми артистами, с днем медицинского работника своих коллег поздравил поющий хирург, ведущий сотрудник больницы Св.Георгия – Александр Ломия! Александр с легкостью подтвердил расхожее мнение – талантливый человек талантлив во всем. Завершился же концерт песней в исполнении Валерии «Мы вместе», которая является своего рода лейтмотивом концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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