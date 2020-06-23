2020-06-23T19:41:38+03:00
Общество

Плановые приемы врачей и госпитализация возобновляются в Санкт-Петербурге с 25 июня 2020 года

Роспотребнадзор снял запрет на плановые приемы врачей и госпитализацию в Санкт-Петербурге с 25 июня 2020 года
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге снова заработают в плановом режиме поликлиники и больницыВ Петербурге снова заработают в плановом режиме поликлиники и больницыФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Хорошая новость для петербуржцев, которые долго ждали, когда им наконец-то можно будет сходить к врачу не по какому-то экстренному поводу, а в плановом порядке. С 25 июня 2020 года в Санкт-Петербурге возобновляют плановый прием врачей и госпитализацию в городские больницы. Изменение в собственное постановление внесла Главный санитарный врач города Наталья Башкетова.

"Снять с 25 июня запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские учреждения, плановое посещение пациентами амбулаторно-поликлинических учреждений, плановую вакцинацию взрослых и диспансеризацию", - сказано в документе.

Единственное исключение в этом пункте касается стационаров, перепрофилированных под "ковидные".

Кроме того, с 23 июня 2020 года, то есть уже с сегодняшнего дня снят запрет на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям. Напомним, распоряжением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова накануне в городе открылись санатории.

Также с 25 июня 2020 года снят запрет на прием новых пациентов в учреждения социальной защиты - интернаты, дома ребенка, детские дома, дома по уходу, и так далее. Кроме того, разрешено переводить постояльцев из одного учреждения в другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Патологоанатом назвал еще два органа, которые может поражать коронавирус
По словам руководитель центра инфекционной патологии городской больницы имени Боткина Всеволода Цинзерлинга, SARS-CoV-2 не похож ни на одну другую болезнь, с которой до этого сталкивались медики и патологоанатомы
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Евдокия Лучезарнова: «Нам не надо многое, нам надо лучшее»
Кризис среднего возраста настигает каждого человека. Он может ударить и в 45, и в 30 лет, и раньше, и позже. У человека опускаются руки, кажется, будто жизнь прошла зря, счастья больше не будет, а ресурсы для достижения успеха исчерпаны
Новости 24
Парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге, отправили в СИЗО
Беглов поздравил спасателей с Днем пожарной охраны Санкт-Петербурга
Движение в центре Санкт-Петербурга частично перекроют из-за празднования «Алых парусов»
За убийство старшего брата, житель Ленинградской области получил 5 лет тюрьмы
Петербургским рестораторам разрешили открыть летние кафе по упрощенной схеме
Женщина задушила 11-летнюю дочь за кражу продовольственных карточек в блокадном Ленинграде
Снесенную дачу в Озерках восстановят по решению суда в Санкт-Петербурге
Собака выкопала человеческие кости во дворе дома в Ленинградкой области
Метро будет работать по обычному графику в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года
Названо время начала салюта в Санкт-Петербурге 24 июня
Появилась схема перекрытия улиц в Санкт-Петербурге в честь парада Победы 24 июня
На видео попало ограбление магазина оптики в Санкт-Петербурге