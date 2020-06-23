Плановые приемы врачей и госпитализация возобновляются в Санкт-Петербурге с 25 июня 2020 года

Хорошая новость для петербуржцев, которые долго ждали, когда им наконец-то можно будет сходить к врачу не по какому-то экстренному поводу, а в плановом порядке. С 25 июня 2020 года в Санкт-Петербурге возобновляют плановый прием врачей и госпитализацию в городские больницы. Изменение в собственное постановление внесла Главный санитарный врач города Наталья Башкетова.

"Снять с 25 июня запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские учреждения, плановое посещение пациентами амбулаторно-поликлинических учреждений, плановую вакцинацию взрослых и диспансеризацию", - сказано в документе.

Единственное исключение в этом пункте касается стационаров, перепрофилированных под "ковидные".

Кроме того, с 23 июня 2020 года, то есть уже с сегодняшнего дня снят запрет на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям. Напомним, распоряжением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова накануне в городе открылись санатории.

Также с 25 июня 2020 года снят запрет на прием новых пациентов в учреждения социальной защиты - интернаты, дома ребенка, детские дома, дома по уходу, и так далее. Кроме того, разрешено переводить постояльцев из одного учреждения в другое.