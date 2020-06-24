Улицы, которые перекрыли в Санкт-Петербурге 24 июня. Список

В среду, 24 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге состоится торжественный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По городу пройдет военная техника, а также промаршируют стройными колонными военными. В связи с этим часть улиц в центре города будут перекрыты. Поэтому автомобилистам следует быть внимательными при выборе маршрута.

Так, уже с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня движение будет закрыто по нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома 22 Миллионной улицы, Певческому проезду, набережной Зимней канавки и по Дворцовой набережной.

С 9:00 и до 13:00 в день Парада будет перекрыт проезд по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Чтобы не ошибиться, автомобилистам лучше всего заранее свериться со схемой перекрытия. После окончания парада движение по указанным улицам будет снова восстановлено.

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