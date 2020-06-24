2020-06-23T23:06:00+03:00
Общество

Улицы, которые перекрыли в Санкт-Петербурге 24 июня. Список

Из-за парада Победы в Санкт-Петербурге 24 июня будет перекрыт практически весь центр, ограничения будут действовать до 13:00 [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Улицы в центре Санкт-Петербурга будут перекрыты на время парада ПобедыУлицы в центре Санкт-Петербурга будут перекрыты на время парада ПобедыФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В среду, 24 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге состоится торжественный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По городу пройдет военная техника, а также промаршируют стройными колонными военными. В связи с этим часть улиц в центре города будут перекрыты. Поэтому автомобилистам следует быть внимательными при выборе маршрута.

Так, уже с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня движение будет закрыто по нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома 22 Миллионной улицы, Певческому проезду, набережной Зимней канавки и по Дворцовой набережной.

С 9:00 и до 13:00 в день Парада будет перекрыт проезд по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Чтобы не ошибиться, автомобилистам лучше всего заранее свериться со схемой перекрытия. После окончания парада движение по указанным улицам будет снова восстановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Торжественный Парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге начнется 24 июня 2020 года в десять часов утра на Дворцовой площади (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге 24 июня 2020: прямая онлайн-трансляция с Дворцовой площади
В этом году из-за эпидемии коронавируса Парад пришлось сдвинуть с традиционной даты - 9 мая - но на самом мероприятии это никак не отразится. В режиме реального времени мы покажем вам, как празднуют День Победы в Санкт-Петербурге 24 июня 2020
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Патологоанатом назвал еще два органа, которые может поражать коронавирус
По словам руководитель центра инфекционной патологии городской больницы имени Боткина Всеволода Цинзерлинга, SARS-CoV-2 не похож ни на одну другую болезнь, с которой до этого сталкивались медики и патологоанатомы
Евдокия Лучезарнова: «Нам не надо многое, нам надо лучшее»
Кризис среднего возраста настигает каждого человека. Он может ударить и в 45, и в 30 лет, и раньше, и позже. У человека опускаются руки, кажется, будто жизнь прошла зря, счастья больше не будет, а ресурсы для достижения успеха исчерпаны
Новости 24
Трое детей и женщина пострадали в лобовом ДТП в Ленинградской области
Сотрудники «Ленты» потушили начавшийся пожар в торговом зале в Санкт-Петербурге
Преподаватель математики стал учителем года в Санкт-Петербурге
Парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге, отправили в СИЗО
Беглов поздравил спасателей с Днем пожарной охраны Санкт-Петербурга
Движение в центре Санкт-Петербурга частично перекроют из-за празднования «Алых парусов»
За убийство старшего брата, житель Ленинградской области получил 5 лет тюрьмы
Петербургским рестораторам разрешили открыть летние кафе по упрощенной схеме
Женщина задушила 11-летнюю дочь за кражу продовольственных карточек в блокадном Ленинграде
Снесенную дачу в Озерках восстановят по решению суда в Санкт-Петербурге
Собака выкопала человеческие кости во дворе дома в Ленинградкой области
Метро будет работать по обычному графику в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года
Названо время начала салюта в Санкт-Петербурге 24 июня
Появилась схема перекрытия улиц в Санкт-Петербурге в честь парада Победы 24 июня
На видео попало ограбление магазина оптики в Санкт-Петербурге