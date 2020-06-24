2020-06-24T14:49:13+03:00
Общество

В ночь перед парадом на Дворцовой площади прошла разгульная вечеринка

Поплясать под музыку уличного оркестра собрались сотни петербуржцев и туристы [видео]
Петр КИБЕР
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Несмотря на карантин, ночью в Петербурге полно гуляющих людей. Фото: instagram.com/spbmundaneНесмотря на карантин, ночью в Петербурге полно гуляющих людей. Фото: instagram.com/spbmundane
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Карантин в Санкт-Петербурге еще не отменен, но, судя по всему, только на бумаге. В ночь на 24 июня у стен Эрмитажа состоялась грандиозная разгульная вечеринка с танцами и весельем на несколько сотен человек. Петербуржцы и туристы наслаждались теплой летней ночью, пели любимые песни под аккомпанемент уличных музыкантов и предпочитали не замечать надоевший коронавирус.

- На улице полно народа. И, конечно, никто не носит маски, - пишут в соцсетях прохожие и туристы, приехавшие в Петербург погулять в белые ночи.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, многолюдно было не только у сквера на Дворцовой площади, но и на набережных. Разводные мосты все также привлекают туристов и романтичных жителей Северной столицы.

Массовая вечеринка у Эрмитажа в Санкт-Петербурге 24 июня.Видео: instagram.com/scullion_b

При этом массовый стихийный концерт не вызвал никакой реакции со стороны правоохранительных органов. Но интереснее то, что такое же представление здесь состоялось четыре дня назад. В ночь на субботу у Дворцовой площади также гремела музыка, в том числе группы «Кино», ведь 21 июня был день рождения Виктора Цоя, которого в Петербурге особо чтут.

А по соседству, перед Адмиралтейством, уличные факиры устроили огненное шоу в Александровском саду. И здесь также собралось множество полуночных зрителей.

Ночная гулянка на Дворцовой площади в Петербурге.Видео: instagram.com/spbmundane

ИСТОЧНИК KP.RU

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