Коронавирус в Санкт-Петербурге: Последние новости на 25 июня 2020 года

Постепенно ситуация с эпидемией в Северной столице улучшается. "КП-Петербург" продолжает рассказывать о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Последние новости на 25 июня 2020 года говорят о том, что уже больше половины зараженных с начала пандемии людей полностью выздоровели. В Ленинградской области и вовсе в настоящий момент официально болеют всего несколько десятков.

- На 25 июня в Санкт-Петербурге выявлено еще 218 случаев заражения коронавирусом. Так с начала пандемии инфекция официально подтверждена у 22850 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Число выздоровевших с каждым днем значительно больше заболевших. Так, за сутки выписались после болезни 643 пациента. С начала пандемии их число достигло уже 14511 человек.

Но не обходится пока и без летальных исходов. За последние сутки комиссия подтвердила еще 38 смертей. За все время эпидемии официально от коронавируса скончались 942 человека.

Ситуация в Ленинградской области значительно лучше. Из 4119 зараженных за все время пандемии, уже 4050 выздоровели. То есть на данный момент с коронавирусом борются 42 человека. За все время скончались 27 пациентов.