2020-06-25T11:05:13+03:00
Общество

Как в Петербурге будут следить за голосованием по поправкам в Конституцию

Более 12 тысяч человек уже подали заявление в Общественную палату, чтобы стать наблюдателями
Алина ЧЕМЕРИС
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Работать на участках наблюдатели будут всю неделю, начиная с 25 июня.Работать на участках наблюдатели будут всю неделю, начиная с 25 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Любое официальное голосование нельзя представить без наблюдателей, тем более если речь идет о таком важном вопросе, как внесение поправок в Конституцию. К счастью, добровольцев, которые изъявили желание следить за ходом кампании в Петербурге, уже набралось достаточно - 12 тысяч человек подали заявки в Общественную палату. И в их полку продолжает прибывать.

- Мы благодарны нашим жителям за активную гражданскую позицию. Набор наблюдателей еще не закончен, а у нас их уже больше, чем необходимо по всем нормам, - поясняет заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга, председатель рабочей группы по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан Александр Вахмистров. - Рекомендовано, чтобы на каждом из 1899 участков было по 6 наблюдателей.

Наблюдателей на голосование направляет городская Общественная палата. Для этого она заключает соглашения с различными структурами. Так, договоренность есть уже с 60 некоммерческими организациями. Кроме того, наблюдать за голосованием смогут представители муниципальных образований и политических партий, которые пожелали подключить свои ресурсы и принять участие в наблюдении.

- Для нас очень важна безопасность всех, кто будет на участках, - говорит Вахмистров. - Всем наблюдателям будет выдан комплект масок и перчаток с расчетом, что одна маска «живет» два часа.

Особый регламент и для голосования на дому. Сотрудники УИК и наблюдатели будут также ходить по адресам, однако переступать порог квартиры им будет нельзя. Непосредственно голосование должно произойти на лестничной клетке.

- Всем тем, кто не может явиться на участок, передадут запечатанный пакет с маской, перчатками, ручкой и бюллетенем, - отмечает Александр Вахмистров. - Паспорт проверят также на расстоянии. Человек проголосует, положит бюллетень в тот же пакет и вернет его обратно. Так мы сможем соблюсти все меры безопасности.

Работать на участках наблюдатели будут всю неделю, начиная с 25 июня. Но главным днем все же станет 1 июля, когда УИК будут работать с 8 утра до 8 вечера. В этот день некоторые наблюдатели действительно придут на голосование, как на праздник: у 13 человек 1 июля день рождения, еще один родился прямо в день принятия Конституции - 12 декабря 1993 года.

Есть и занимательная статистика: как выяснилось, большинство наблюдателей - женщины. Их больше половины. А самый «ходовой» возраст - от 30 до 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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