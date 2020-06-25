2020-06-25T12:21:36+03:00
Общество

Посетитель в челябинском «Галамарте» устроил шоу на камеры

Мужчина пытался вынести огромный телевизор, хотя мог его купить за сущие копейки – в «Галамарте» же сейчас нереальные скидки!
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Посетитель в челябинском «Галамарте» устроил шоу на камеры. Фото предоставлено компанией Галамарт.Посетитель в челябинском «Галамарте» устроил шоу на камеры. Фото предоставлено компанией Галамарт.
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До чего же некоторые воры бывают наивны! И вроде бы знают, что во многих магазинах установлены камеры, по записям с которых потом без труда можно установить личность злоумышленника, но надеются на авось.

Вот и в челябинском «Галамарте» немало удивились, увидев на экранах совершенно спокойного вора, который примеривался, какой телевизор лучше подойдет его гостиной. Взял один – тот не влез под куртку. Вернулся, взял другой - и уже легкой походкой отправился домой.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Да, некоторым тяжко бывает удержаться от соблазна, тут ничего не поделаешь. А между тем именно сейчас – с 17 по 30 июня – телевизор LEBEN с диагональю 81 см в «Галамарте» можно прикупить с огромной скидкой – всего за 6 499 рублей! И вот стоило ли оно того, если и так цена на отличный современный новый девайс стала ну совсем демократичной?

Это, конечно, далеко не единственная акция от народного магазина. Так, с 25 по 30 июня «Галамарт» проводит глобальную распродажу бытовой техники! Мультиварки, утюги, стайлеры для волос, фены, электрические щетки и многое другое можно приобрести со скидкой до 50%, оформив заказ на сайте. Не ограничивайте себя в покупках, покупайте выгодно и радуйте себя новыми, современными, удобными и качественными девайсами.

23 июня 2020 г..

ИСТОЧНИК KP.RU

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