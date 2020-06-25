«Мы должны беречь и любить историю России, как своих родителей»: истории службы на благо Родине

В преддверии голосовании по поправкам в Конституцию еще чаще стали говорить о сохранении правдивой истории и об исторической памяти народа. «Комсомолка» спросила у троих ветеранов Петербурга, какими они запомнили свой служебный путь и о чем рассказали бы потомкам.

В МЕЧТАХ О НЕБЕ

Василий Тихонович Волобуев - генерал-майор авиации в отставке. Последние восемь лет он возглавляет Совет Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Что такое война, ему довелось узнать в самом раннем детстве, когда его поселок в Орловской области попал в фашистскую оккупацию.

- Пацаненком я ходил в школу, которая находилась от нашей деревушки в трех километрах. Моей первой учительницей была Ольга Яковлевна, - рассказывает летчик. - У нее хранился шлемофон, оставшийся от погибшего в войну сына-летчика. Когда я окончил четвертый класс, она подарила этот шлемофон мне, ведь я уже тогда хотел стать летчиком. Книги асов Покрышкина и Кожедуба здорово на меня повлияли. Да и вообще «сталинские соколы» были тем, о чем можно было только мечтать. Вот я и мечтал.

Летчиком Василий Волобуев хотел стать со школьных лет.

Окончив десятилетку и техническое училище в Орле, Волобуев стал работать токарем на заводе, а в свободное время практиковаться в аэроклубе на Як-18. Затем поступил в Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков войск ПВО. Оттуда он вышел летчиком-инженером 2-го класса с красным дипломом в звании лейтенанта. Впереди у него была высокая во всех смыслах карьера.

- В 1978-м меня ограничили в полетах по состоянию здоровья, и я ушел на нелетную должность, - продолжает авиатор. - Дошел до заместителя командующего Отдельной армии ПВО. Всего за 30 лет службы поменял 12 гарнизонов.

В 1992-м Волобуев, награжденный орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени и 22 медалями, уволился в запас. Но усидеть на месте не смог: 15 лет проработал заместителем директора в школе № 83, а после сделал упор на военно-патриотическую работу.

- В последние годы наша страна взяла хороший устойчивый курс на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, - отмечает Василий Тихонович. - Это ответ на домыслы западных теоретиков и горе-политиков, которые вякают о небольшой роли СССР в Великой Отечественной войне. Мы, ветераны, всегда были на страже исторической памяти нашей страны. Путь, который прошел наш народ, настолько велик и неповторим, что этой памятью надо гордиться, ее надо беречь и сохранять на века.

В ГОРАХ КАВКАЗА

Петр Тихонович Александров - полковник ВДВ, офицер внешней разведки, участник Афганской войны. На следующей неделе он отметит свое 80-летие.

- Я начал службу в ВДВ в 1959 году, - вспоминает Петр Тихонович. - Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил во многих местах: Псковской области, Прибалтике, Средней Азии, Германии. Обучался десантироваться сам и обучал этому других.

В качестве примера храбрости десантников Петр Тихонович приводит бой у высоты 776, разразившийся в ходе Второй чеченской войны. 1 марта 2000 года 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской 76-1 дивизии вступила в неравный бой: 90 человек против 2500 боевиков. Вскоре погибли почти все, но враг не прошел. Десантники вышли победителями.

Петр Александров воевал в Афганистане и Чечне. Источник: Администрация Петербурга.Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

- Теперь я вместе со своими десантниками-ветеранами занимаюсь военно-патриотической работой, - продолжает Петр Тихонович. - Мы хотим одного: чтобы память о тех тяжелых годах, героических поступках старшего поколения жила. Чтобы каждый ребенок знал, что такое подвиг Зои Космодемьянской и Гастелло, и понимал, что люди без имени и рода не смогут защитить свою Родину.

НА КАЗАХСКОЙ ЦЕЛИНЕ

Людмила Михайловна Смирнова - дитя блокады. Всю жизнь она посвятила другим, чем заслужила звания Героя Социалистического Труда и заслуженного учителя России.

- Моя учительница химии Ольга Макаровна Николаева всегда была для меня примером. Она буквально покорила меня, - улыбается Людмила Михайловна. - Мне так нравилась химия, что сначала я даже собиралась поступить в Горный институт. Но, увы, по медицинским показаниям меня не смогли туда взять. Тогда я решила подойти к химии иначе - и пошла в педагоги.

Трудовой путь Людмилы Смирновой начался с освоения целины.

После первого курса в Герценовском институте Людмила Михайловна отправилась добровольцем на освоение целины в Казахстане.

- Это даже не обсуждалось: это было настолько сильное внутреннее желание, прямо потребность! - вспоминает Смирнова. - Брали не всех. Надо было заслужить, чтобы тебе выдали комсомольскую путевку. Меня сначала тоже брать не хотели, снова из-за здоровья - в блокаду я перенесла полиомиелит. Пришлось уговорить маму, чтобы она написала записку, что она берет ответственность за состояние моего здоровья на себя и ехать разрешает.

Осваивать целину уезжали в теплушках с Московского вокзала. Так будущая учительница трудилась два лета. После института ударная группа педагогов попросила направить их на отработку в Заполярье. Дипломы отважным молодым учителям вручали не в родном Ленинграде, а в Мурманске.

Людмила Смирнова.

В 1963-м учительница химии вернулась на родину. В это время на Охте как раз открывали первую среднюю школу в окружении «восьмилеток» - № 533 Красногвардейского района. Здесь Смирнова проработала до самой пенсии.

- Говорят, нельзя быть Иваном, не помнящим родства. Действительно, это свято, это потребность души, - объясняет Людмила Михайловна. - По молодости я мечтала, что выращу новых Бутлерова и Менделеева. И лишь потом поняла: неважно, кем станет твой ученик, главное, чтобы он вырос настоящим человеком. Мои ученики великолепны! И для них, для таких ребят, и важно сохранять правдивую историю. Они не были очевидцами давних событий, но хотят знать, а потому мы должны любить и беречь страну и ее историю, как любим и бережем своих родителей.