PLG открыла шоу-румы в инвест-отеле IN2IT

Девелоперская группа PLG открыла три шоу-рума в первой очереди инвест-отеля IN2IT («Интуит»), который строится в Московском районе. Посетить демонстрационные номера можно с 24 июня, в ближайшем будущем компания запустит онлайн-показ.

Шоу-румы расположены на третьем этаже инвест-отеля. Под них отданы два номера-студии категории «Стандарт» площадью 24,3 кв. м каждая и один двухкомнатный номер площадью 49,5 кв. м. Здесь же можно оценить отделку мест общего пользования первой очереди IN2IT.

Фото предоставлено Девелоперской группой PLG.

- Помимо эстетики, нашим приоритетом была эргономика, практичность, качество и функциональность номеров. «Интуит» – это, в первую очередь, гостиница, где амортизация мебели, техники и отделочных материалов происходит быстрее, чем в жилых помещениях. Поэтому уровень оснащения номеров должен соответствовать именно гостиничным стандартам, – комментирует генеральный директор отельного оператора PLG Екатерина Лисовская.

В отделке шоу-румов применялись антивандальные обои под покраску финской влагостойкой краской Tikkurila. В номерах установлены окна Veka с безопасными для детей замками, бытовая техника Samsung и LG, профессиональные отельные кровати Hotel Bedding с матрасами Askona, немецкие светильники Maytoni и др.

В санузлах сегодня тестируется продукция трех европейских брендов – AM.PM, Grohe и Duravit (смесители, раковины, унитазы, душевые кабины и пр.). А мебель для кухни и кухонные принадлежности от четырех фабрик – Vimis, «Вардек», ProExpert и «Алгаир».

Фото предоставлено Девелоперской группой PLG.

Стоимость номера-студии «Стандарт» с полной чистовой отделкой на сегодняшний день составляет 3,3 млн руб. в первой очереди проекта и 2,6 млн руб. – во второй. Стоимость двухкомнатного номера – от 5,9 млн руб. (49 кв. м.) в первой очереди и от 5,8 млн руб. – во второй (54 кв. м.). У покупателя есть возможность приобрести набор мебели, техники и текстиля для участия в доходной программе. Для студии стоимость «пакета инвестора» составляет 560 тыс. руб., для двухкомнатного номера – 740 тыс. руб.

Кстати, следить за ходом строительства «Интуита» вы можете на официальном Youtube-канале компании