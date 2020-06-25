2020-06-25T15:50:58+03:00
Общество

Продажи квартир Bonava во Всеволожске выросли на треть

К увеличению спроса привел в том числе запуск государственной программы субсидирования ипотеки
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Продажи квартир Bonava во Всеволожске выросли на треть. Фото предоставлено компанией Bonava.Продажи квартир Bonava во Всеволожске выросли на треть. Фото предоставлено компанией Bonava.
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Шведский девелопер Bonava зафиксировал значительный рост спроса на квартиры в жилом комплексе комфорт-класса Gröna Lund во Всеволожске. В мае продажи жилья в этом проекте увеличились на 35% по количеству проданных квартир, по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Компания начала отмечать рост интереса покупателей к загородному жилью в мае, во время действия режима самоизоляции. Кроме того, по мнению специалистов Bonava, к увеличению спроса привел запуск государственной программы субсидирования ипотеки. Программа позволяет получить кредит на сумму до 8 млн рублей по выгодной ставке 6,5%. Под эти условия подходят все квартиры в ЖК Grona Lund, в том числе трехкомнатные, площадью до 91 кв. м.

Фото предоставлено компанией Bonava.

Фото предоставлено компанией Bonava.

Большим спросом пользуются квартиры, расположенные на первых этажах, с собственными придомовыми участками площадью 28-54 кв. м, а также - квартиры с саунами размером 3-4 кв. м.

- В России, и в Ленинградской области в частности, сильны процессы урбанизации, люди стремятся жить в Санкт-Петербурге, ближе к центру города. Тем не менее, в настоящее время мы видим рост интереса к загородной недвижимости, - говорит Мария Черная, генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург». - Grona Lund позволяет сочетать удобство городской квартиры с достоинствами загородной жизни: хорошей экологией, близостью леса и озер, низкой плотностью застройки и зеленой территорией вокруг дома, где достаточно места для создания качественных пространств для прогулок с детьми и занятия спортом.

Фото предоставлено компанией Bonava.

Фото предоставлено компанией Bonava.

Квартал Grоna Lund во Всеволожске строится у подножия Румболовской горы. Проект включает дома высотой 6 этажей, рассчитанные на 1 500 квартир с просторными балконами площадью 6-11 кв. м, саунами и индивидуальными кладовыми в цокольном этаже. Почти половина проекта - 15 домов - уже сдана. Стоимость жилья в ЖК Gröna Lund варьируется от 86 тыс. до 110 тыс. рублей за кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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