Парк 300-летия Санкт-Петербурга обнесли вторым забором. О том, что вплотную к старым решеткам появились новые, более плотные, в соцсетях сообщают удивленные местные жители. Вероятно, так в дирекции парка решили бороться с посетителями, которые наделали дырок в старом ограждении.

- Парк 300-летия от нашествия горожан защитили вторым забором, - сообщает жительница Приморского района в местном паблике ВКонтакте «Лахта Онлайн».

На снимках, которые опубликовала в соцсетях петербурженка, видно, что вплотную к старой решетке прикрутили серые секции забора с мелкоячеистой сеткой. Она должна закрыть дырки от выломанных прутьев. Сквозь такую пролезть точно не получится.

А ироничные горожане уже предлагают усилить меры «обороны»: «Осталось оборудовать пулеметные гнезда и выкопать рвы», - пишут они в комментариях.

Несмотря на формально закрытый парк, людей в нем множество.Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако, возможно усиление заборов лишь временное и сделано перед «Алыми Парусами». Известно, что в нынешнем году праздник выпускников пройдет без зрителей, а основная часть светового шоу с проходом корабля состоится в акватории Финского залива. И побережье в парке 300-летия - отличная смотровая площадка.

Видимо здесь решили заранее оградить себя от нашествия незваных гостей - парк все еще официально закрыт. Впрочем, это не мешает каждый день ему быть заполненным до отказа. А местные жители знают, что лезть через забор вовсе необязательно. Ведь со стороны «Питерлэнда», как и у «Тинькофф-Арены» забора попросту нет. И зайти в парк 300-леттия может любой желающий.