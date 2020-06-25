«Это исторический момент»: как в Северной столице прошел первый день голосования

Четверг, 25 июня, - первый день голосования по поправкам в Конституцию. Избирательные участки в Северной столице открылись с самого утра, и люди сразу же отправились на них, чтобы высказать свое мнение. В числе первых свой выбор сделали и известные петербуржцы. «Комсомолка» разузнала, какие поправки они считают наиболее важными и почему эту кампанию можно считать исторической.

«КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

Одним из первых этим солнечным, жарким днем на избирательный участок пришел заслуженный врач РФ, травматолог-ортопед высшей категории Евгений Величко. Вот уже много лет он голосует в Приморском районе. Несмотря на то что народу сегодня немного, техника безопасности выполняется со всей ответственностью: при входе избирателям раздают маски и перчатки, а также предлагают продезинфицировать руки.

По словам Евгения Дмитриевича, сегодня у петербуржцев есть шанс поучаствовать в событии государственной важности. Упустить такую возможность он не смог.

Заслуженный врач РФ Евгений Величко специально обратил внимание на то, как соблюдаются меры безопасности ФОТО: Администрация Приморского района

- Если я не приду, то кто же будет голосовать? Так я себя ощущаю в обществе и думаю, что это правильно, - делится он в беседе с «Комсомолкой». - На мой взгляд, это день поистине особенный. И я рад, что попал на это голосование, что это пришлось на мою жизнь и что я смогу высказаться. Ведь такого же раньше не было, чтобы за перемены в Конституции голосовали. Если она и менялась, то без привлечения избирателей.

По мнению Евгения Величко, важной и значимой для страны является каждая поправка, ведь все эти изменения, которые теперь могут появиться в Конституции, ставят акценты на многих аспектах, которые раньше не были выделены. А это, уверен доктор, способствует тому, чтобы главный закон страны стал более точным и понятным.

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

Первый день голосования стал важным и для деятелей культуры. Директор центрального выставочного зала «Манеж» Павел Пригара свой выбор сделал на участке на Адмиралтейской набережной. Для него почетно быть одним из первых избирателей.

- Сегодня у нас у всех есть возможность поучаствовать в изменении Основного Закона страны, и, мне кажется, обязательно нужно это делать, - говорит Павел Пригара.

С профессиональной точки зрения для директора «Манежа» самыми важными являются те поправки, которые касаются сохранения культурного наследия России.

- В нашей стране государство - основной донор культурного процесса, и это касается всех сфер искусства, - поясняет Павел Пригара. - У нас так исторически сложилось. Конечно, для стран, где сфера культуры является в большей степени частной, поддержка государства не так важна. А для нас это необходимо.

Каждому на входе измеряли температуру.Фото: Олег ЗОЛОТО

ГОСУДАРСТВО КАК РЕБЕНОК

А на избирательном участке, который располагается в школе № 189 в Центральном районе, сегодня встречали заслуженного тренера России, почетного гражданина Петербурга Тамару Москвину. Она, как всегда, была в отличном настроении и прекрасно выглядела. На голосование Тамара Николаевна пришла накануне своего дня рождения - 26 июня ей исполняется 79 лет.

Несмотря на то что большую часть времени она воспитывает спортсменов-фигуристов, Тамара Николаевна успевает следить за жизнью страны и всегда высказывает свою гражданскую позицию.

- Я живу в этой стране, и меня интересует то, что в ней происходит, - отмечает тренер. - Поэтому я всегда хожу голосовать. Даже когда была студенткой, постоянно это делала. Я считаю, что это мое право и моя обязанность как гражданина.

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Москвина как всегда, была в отличном настроении и прекрасно выглядела.Фото: Олег ЗОЛОТО

Государство Тамара Николаевна сравнивает с ребенком, который в течение жизни растет и развивается.

- Мир вокруг меняется, и нужно, чтобы наш главный закон отражал реальное положение вещей, - рассуждает Москвина. - Ведь изменения наступают во всех сферах. Это же как в семье, где ребенок развивается, растет, и нельзя этого не осознавать.

К слову, сегодня голосовала и ученица Тамары Николаевны олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Казакова. Она тоже отметила, что обязана исполнить свой гражданский долг.

Олимпийская чемпионка Оксана Казакова выразила свою гражданскую позицию.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПОЧТИ МУЗЕЙ

Были сегодня и места, где горожане могли не только исполнить свой гражданский долг, но и получить эстетическое удовольствие. В таком режиме прошло выездное голосование в камерном музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ Опера». Правда, этой уникальной возможности удостоились только сотрудники учреждения. Всего их было 30 человек.

Явившись сюда, люди будто бы оказывались в музее: сотрудники УИК сидят за каменными столами, а рядом струится восхитительный фонтан в виде большой изящной вазы. Ему горожане особенно радовались, ведь на улице 30-градусная жара.