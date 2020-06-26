2020-06-26T11:35:26+03:00
Общество

Нет «наливайкам»

В Ленобласти закроют сомнительные бары в многоквартирных домах
Маргарита РЫБАКОВА
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В небольших магазинчиках у дома, которые грешили называть себя буфетами, алкоголь под запретом.В небольших магазинчиках у дома, которые грешили называть себя буфетами, алкоголь под запретом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На днях депутаты парламента Ленобласти приняли законопроект о запрете в жилых домах «наливаек» и «псевдобаров», если их площадь менее 40 квадратных метров.

Отметим, что в 47-м регионе уже принят целый пакет законов, связанных с ограничением или запретом продажи спиртного: нельзя продавать алкоголь в магазине, у которого нет отдельного входа, действует ограничение по времени и местам продажи. Кроме того, обозначены конкретные дни, в которые торговать напитками с высоким градусом запрещено.

Однако особо предприимчивые люди, используя «привилегии» общепитов, открывают торговые точки под видом баров, подтверждая свое право документально и получая на них лицензию.

Сегодня в Ленобласти свыше 600 объектов лицензирования, из которых 20 процентов расположены в многоквартирных жилых домах. За последние два года различные ведомства рассмотрели более 200 обращений, связанных с деятельностью таких «объектов общественного питания».

- Проблема «псевдобаров», расположенных в многоквартирных домах и разливающих спиртные напитки в ночное время, весьма актуальна в нашем регионе, и это может подтвердить каждый депутат, - прокомментировал принятие закона председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. - Я лично знаю у себя в округе несколько таких точек, по которым регулярно получаю жалобы от населения. И, конечно, нужно эту проблему решать. У нас в области мы уже приняли ранее целый пакет законов, связанных с ограничением или запретом продажи спиртных напитков. И сегодняшний законопроект - это логичное продолжение проводимой политики. Безусловно, его принятие потребует разработки определенного порядка правоприменения. Но я уверен, что экономическая выгода от работы таких «наливаек» несопоставима с ущербом, который они наносят нашему населению, поэтому закон, который мы сегодня приняли, нужен и важен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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