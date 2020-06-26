«Главный наблюдатель - совесть народа»

25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Глобальный процесс, результаты которого будут определять жизнь народа на протяжении многих десятилетий, в равной степени затронул все субъекты страны. Активная подготовка к нему развернулась и в Ленинградской области, причем немаловажную роль в ней сыграли активисты, которых объединяет региональная Общественная палата. Специалисты палаты методически подготовили более четырех тысяч наблюдателей, которые будут следить за тем, чтобы процедура голосования была легитимной.

- Мы направляем наших наблюдателей на все избирательные участки региона, - отметил председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов. - Минимальное их количество на одном участке - три человека. На многих будет по четыре.

Главная отличительная черта корпуса наблюдателей, сформированного ленинградскими общественниками, - непредвзятость. Достичь ее удалось за счет того, что Общественная палата давно и тесно сотрудничает с самыми разными политическими, гражданскими и другими организациями региона. Так, в состав корпуса вошли представители семи политических партий, а также семнадцати некоммерческих объединений самой разной направленности.

- Мы стараемся перенимать опыт работы Общественной палаты России и переносить его на наш регион, наши реалии, - поддержал председателя глава комиссии по развитию институтов гражданского общества Владимир Журавлев. - Так, буквально на днях мы подписали соглашение с избирательной комиссией Ленинградской области и уполномоченным по правам человека. Все наблюдатели в обязательном порядке обеспечены разработанными Общественной палатой России Кодексом наблюдателя и Стандартом наблюдения, в котором максимально подробно, буквально от а до я приводятся действия участковой избирательной комиссии.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый подобный опыт в жизни и деятельности Общественной палаты Ленинградской области. Ее участники на протяжении многих лет контролируют все выборные процессы в регионе, поэтому и методическая, и социальная база накоплены внушительные.

- Конечно, главный наблюдатель - это совесть народа. Но нам нужно понимать, что предстоящее голосование - исключительно серьезное для всей нашей страны, - констатировал Юрий Трусов. - И наша первая задача - сделать так, чтобы люди пришли на пункты голосования и проголосовали. Как именно - их личное дело, но никто не должен остаться в стороне.