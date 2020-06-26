2020-06-26T11:45:42+03:00
Общество

«Главный наблюдатель - совесть народа»

Общественная палата Ленобласти подготовила более четырех тысяч наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Голосование определит будущее всей страны на много лет вперед.Голосование определит будущее всей страны на много лет вперед.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Глобальный процесс, результаты которого будут определять жизнь народа на протяжении многих десятилетий, в равной степени затронул все субъекты страны. Активная подготовка к нему развернулась и в Ленинградской области, причем немаловажную роль в ней сыграли активисты, которых объединяет региональная Общественная палата. Специалисты палаты методически подготовили более четырех тысяч наблюдателей, которые будут следить за тем, чтобы процедура голосования была легитимной.

- Мы направляем наших наблюдателей на все избирательные участки региона, - отметил председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов. - Минимальное их количество на одном участке - три человека. На многих будет по четыре.

Главная отличительная черта корпуса наблюдателей, сформированного ленинградскими общественниками, - непредвзятость. Достичь ее удалось за счет того, что Общественная палата давно и тесно сотрудничает с самыми разными политическими, гражданскими и другими организациями региона. Так, в состав корпуса вошли представители семи политических партий, а также семнадцати некоммерческих объединений самой разной направленности.

- Мы стараемся перенимать опыт работы Общественной палаты России и переносить его на наш регион, наши реалии, - поддержал председателя глава комиссии по развитию институтов гражданского общества Владимир Журавлев. - Так, буквально на днях мы подписали соглашение с избирательной комиссией Ленинградской области и уполномоченным по правам человека. Все наблюдатели в обязательном порядке обеспечены разработанными Общественной палатой России Кодексом наблюдателя и Стандартом наблюдения, в котором максимально подробно, буквально от а до я приводятся действия участковой избирательной комиссии.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый подобный опыт в жизни и деятельности Общественной палаты Ленинградской области. Ее участники на протяжении многих лет контролируют все выборные процессы в регионе, поэтому и методическая, и социальная база накоплены внушительные.

- Конечно, главный наблюдатель - это совесть народа. Но нам нужно понимать, что предстоящее голосование - исключительно серьезное для всей нашей страны, - констатировал Юрий Трусов. - И наша первая задача - сделать так, чтобы люди пришли на пункты голосования и проголосовали. Как именно - их личное дело, но никто не должен остаться в стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Третья подряд «Газель» застряла под Мостом глупости
Парки Пушкина и Павловска также откроются с 3 июля
Кенгуру Беннетта и обезьяна-игрунка станут новыми жителями Ленинградского зоопарка
Лечь на плановую госпитализацию можно будет только с тестом на коронавирус
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге 26 июня
За продажу интимной смазки секс-шоп оштрафовали на 30 тысяч рублей
Два угнанных КамАЗа нашли петербургские полицейские через полгода
20 875 человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
6-летняя девочка выжила при падении с третьего этажа в Петроградском районе
На Синявинских высотах отреставрируют военный памятник «Родник»
Санкт-Петербург победил в опросе «Куда бы вы поехали в отпуск»
Большая пробка собирается из-за ДТП на проспекте Косыгина
Жару до +29 градусов обещают в Санкт-Петербурге 26 июня
Сертификаты на путевки в детские лагеря отменят в Санкт-Петербурге
Автобус сбил легковушку и влетел в машину ДПС в Санкт-Петербурге
Незаконные места для купания обнаружила авиаразведка в Ленинградской области
Избирательные участки Санкт-Петербурга подготовили к голосованию по поправкам в Конституцию
Следователи разыскивают мужчину, убившего и ограбившего пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге
Детские лагери Санкт-Петербурга начнут работать с июля 2020 года
Дети медиков, работающих с коронавирусными больными в Санкт-Петербурге, отдохнут в загородных лагерях
Памятник Петру I установили в парке Александрия в Петергофе
Автобусы развезут фанатов после матча «Зенита» 26 июня в Санкт-Петербурге
Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Ленинградской области