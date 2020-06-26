2020-06-26T13:53:50+03:00
Общество

Александр Беглов: Санкт-Петербург готовится ко второй волне коронавируса

По словам губернатора, она может начаться осенью, вместе с учебным годом и приездом иностранных туристов
Петр КИБЕР
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Больницы Петербурга готовятся ко второй волне коронавируса.Больницы Петербурга готовятся ко второй волне коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вторая волна коронавируса может накрыть Санкт-Петербург уже осенью. С чем это связано и как город готовится к борьбе со смертельно опасной болезнью, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Мы советуемся с учеными, проводим консультации. Город должен быть готов. Усилено финансирование Колпинской больницы, чтобы там создавать уже стационарные койки. В Госпитале для ветеранов войн мы начинаем строить новый корпус, - заявил глава города в программе «Новый взгляд» на телеканале «78».

По мнению экспертов, вторая волна коронавируса может прийти уже ближайшей осенью, одновременно с началом учебного года, когда школьники и студенты после каникул разом вернутся в город.

- Надо учитывать, что в сентябре в Петербург нахлынут студенты. Школьники вернутся к занятиям. Приедут туристы из других городов и стран, - сообщил градоначальник.

Здоровье и жизнь петербуржцев зависят от них самих. Фото: Артем КИЛЬКИН

Здоровье и жизнь петербуржцев зависят от них самих.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом губернатор отметил, что вообще не хотел бы второй волны коронавируса. Однако это зависит от множества факторов. И, в том числе, от поведения самих горожан. Соблюдение санитарных мер, как бы они не надоели, может уберечь от заражения и новой вспышки инфекции.

- Я много бывал в больничных «красных зонах». Тяжело люди болеют. И говорят: «Неужели мне трудно было надеть маску и перчатки?» Это несопоставимые вещи», — заявил Александр Беглов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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