2020-06-26T13:53:50+03:00
Общество

О ходе голосования в Петербурге: «Самое серьезное нарушение – отсутствие маски в течение пяти минут»

Случай с грубостью к журналисту рассмотрят на предмет правонарушений
Анна ПОСЛЯНОВА
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В Петербурге идет голосование до дня голосования, есть уже незначительные нарушения.В Петербурге идет голосование до дня голосования, есть уже незначительные нарушения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Как проходит голосование по поправкам в Конституцию, сообщили в медиа-центре на базе Дома журналиста Петербурга.

- Итоги подводить рано: сейчас идет лишь голосование до дня голосования, - отметил пресс-секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский. - Замечаний серьезных нет. Самый серьёзный случай был, когда одна член комиссии опустила маску на подбородок на 5-10 минут, а ее в этот момент сфотографировали. При этом, когда подходит избиратель, рекомендуется даже защитный экран поверх маски надевать. Человеческий фактор.

Случаев недомогания среди членов избирательной комиссии не зафиксировали. А вот без скандалов, увы, уже в первый день не обошлось: журналист одного издания выгнали из-за того, что он вел съемку.

- Мы озабочены инцидентом в школе, 330 участок. Видеозапись показала недопустимое поведение к журналисту со стороны председателя территориальной избирательной комиссии, - подчеркнул руководитель медиа-центра Дмитрий Шерих. - Просим направить письмо главе Горизбиркома, чтобы подобных ситуаций не повторялось. Знаем, что журналисту принесли извинения, но это лежит в личностной плоскости.

Горизбирком случаем с грубостью к журналисту тоже обеспокоен.

- За вчера это самый серьезный инцидент, на который мы немедленно отреагировали, - отмечает Марголин-Каганский. - То, что видим на записи, недопустимо абсолютно. Избирательная комиссия осуждает такое поведение. Сегодня случай включён в повестку для разбора ситуации и выявления правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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