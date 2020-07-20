На свидание с городом: 11 вещей, которые нужно сделать за короткое петербургское лето

Карантин загнал нас по домам, а вместе с тем практически лишил весны. Ловить первое тепло и наблюдать за тем, как преображается город, можно было разве что из окна. Ни тебе прогулок, ни терпкого запаха первой листвы. За это время мы очень соскучились по Петербургу и уверены, что после такой весны лето нужно провести на полную катушку. Вместе с МегаФоном, который поможет оставаться на связи даже в самых непредсказуемых путешествиях по городу и его окрестностям, мы собрали чек-лист, который сделает три лучших месяца года еще счастливее.

1. Посмотреть на город с нового ракурса

Несколько лет назад корабликам в реках и каналах Петербурга пришлось потесниться. Популярность начал набирать новый вид активного отдыха – катание на SUP-бордах.

Удержаться на устойчивой доске сможет даже новичок.Фото: Александр ГЛУЗ

На широких и длинных надувных досках можно прогуляться по живописнейшим маршрутам: вдоль достопримечательностей в центре города, вокруг Новой Голландии и Крестовского, по реке Оредеж или протокам Вуоксы. Заряд бодрости и новых эмоций обеспечен.

2. Заехать в автокинотеатр

Кинотеатры под открытым небом, часто мелькавшие в романтических голливудских фильмах, стали петербургской реальностью. За время самоизоляции в Северной столице открылось несколько автокинотеатров.

Один из автокинотеатров разместился у Лахта центра. Фото: предоставлено организаторами.

В залах только «партер», а вместо сидений – машины зрителей. Увидеть новинки кинематографа, а также бессмертную классику можно у Лахта центра, в Музее стрит-арта и рядом с бизнес-центром River House.

3. Посетить свое любимое место

Наверное, у каждого есть место, которое ярко ассоциируется с летним Петербургом. Будь то пляж Петропавловки, дворик Нельсона на Петроградской стороне или улица Джона Леннона.

Яркий Дворик Нельсона - одна из неформальных достопримечательностей Петроградской стороны.Фото: Артем КИЛЬКИН

Побывайте там сами и не забудьте рассказать о заветном адресе друзьям в социальных сетях. Непарадный Петербург полон сюрпризов. Давайте делиться ими друг с другом, тем более что лето - самое подходящее время для новых открытий.

4. Провести экскурсию по городу

Экскурсия по Петербургу - особый вид удовольствия, ведь уже знакомые дома и улочки предстают в новом свете. Чтобы узнать что-то новое, нанимать гида необязательно - подробные маршруты собраны в интернете. С их помощью можно отыскать уникальные дореволюционные лифты и масонские знаки на достопримечательностях, узнать о знаковых местах в жизни Довлатова и Бродского, а также пройтись по местам съемок «Брата» и «Питер ФМ».

Экскурсию по местам Довлатова начинаем с улицы Рубинштейна. Рядом с домом, где жил писатель, установлен памятник.Фото: Александр ГЛУЗ

Причем можно самому попробовать себя в роли гида и устроить видеоэкскурсию для всех своих родных и друзей, где бы они ни находились. Сегодня у каждого в кармане есть смартфон, с помощью которого можно пригласить на прогулку, пусть и виртуальную, любого человека. Единственное, о чем стоит позаботиться, - быстрый Интернет по разумной цене. И здесь вам в помощь родной петербургский МегаФон. Этим летом оператор предложил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». Помимо скоростного соединения, пользователям дали возможность бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе, поэтому поделиться своими впечатлениями и показать петербургские красоты вы можете в любое время, не потратив ни копейки.

5. Открыть для себя хотя бы одно новое место в окрестностях Петербурга

Вряд ли в России отыщется еще город с такой концентрацией дворцов, особняков и других достопримечательностей на один квадратный метр. Но прелесть Петербурга не только в этом. Помимо величественной архитектуры, мы окружены фантастическими природными памятниками, расположившимися в Ленинградской области.

Фантастические Борницкие карьеры находятся под Гатчиной.Фото: Олег ЗОЛОТО

И речь сейчас не о пляжах Финского залива (хотя и они прекрасны!). Соседний регион богат необычными местами. Борницкие карьеры, Саблинские пещеры, Линдуловская роща, Горчаковщинский водопад, Девонский обрыв, Радоновые озера, соленое Липовское озеро - это лишь часть достопримечательностей, где стоит побывать каждому. И опять же расскажите о своих впечатлениях в Сети.

6. Провести киносеанс на крыше

Развлечения на крышах - одна из фишек летнего Петербурга. Там проводят экскурсии и свидания, устраивают пикники и фотосессии. В последние несколько лет контроль над чердаками ужесточили, а также начали борьбу с организаторами незаконных прогулок. Главная причина - небезопасность и для туристов, и для местных жителей. Но увидеть город с высоты птичьего полета все же можно.

С крыш открывается волшебный вид на город.Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Для гостей открыты видовые арт-пространства и официальные крыши типа «Этажей», «Ванильного неба» или «Космоса 2.0». Там можно наслаждаться видом, встречаться с друзьями, играть в настольные игры или устроить романтический киновечер. Разворачивать экран и тащить наверх проектор необязательно: у МегаФона во все новые тарифы входит 30 дней подписки на популярные видеосервисы, а также бесплатный доступ к 50 ТВ-каналам.

7. Оказаться под дождем без зонтика и радоваться этому

Погода в Петербурге меняется с космической скоростью. Нет ничего проще, чем очутиться под проливным дождем, который начался внезапно и с ясного неба. Но, согласитесь, даже в этом есть что-то приятное и истинно петербургское.

Даже дождь может быть в радость.Фото: Олег ЗОЛОТО

8. Сходить в зоопарк и подружиться с Хаарчааной

За время самоизоляции животные Ленинградского зоопарка очень соскучились по гостям. И больше всего зрителей не хватало белой медведице Хаарчаане, которая обожает внимание. Любимое занятие малышки - бросать игрушки в сторону посетителей, пытаясь поиграть с ними.

Мохнатая любимица петербуржцев Хаарчаана переехала в наш город три года назад.Фото: Олег ЗОЛОТО

На каждый такой фокус гости реагировали овациями. Сейчас зоопарк вновь открыл свои двери, и у каждого есть возможность порадовать пушистую проказницу. А заодно снять забавное видео и раскидать его по всем мессенджерам, чтобы порадовать друзей. Вы же помните, что это для вас будет бесплатно?

9. Покататься на электросамокате

Только петербуржцы освоили каршеринг, как на улицы вышел кикшеринг. Сервисы аренды электросамокатов стремительно набирают популярность. Свои услуги в городе на Неве предлагает сразу несколько компаний.

Самокат - прекрасная альтернатива общественному транспорту.Фото: Артем КИЛЬКИН

Одно из преимуществ такого средство передвижения - удобство. С его помощью можно добраться до пункта назначения, минуя пробки, или просто совершить приятную прогулку с ветерком.

10. Пройти пешком от Невского до Петроградки, ни разу не заглянув в смартфон

Во время пандемии вся жизнь сосредоточилась в гаджетах, которые вносили разнообразие в наши будни. В онлайн переехали рабочие совещания, концерты, спектакли, тренировки, школы и даже бары.

Многолюдный Невский всегда манит к себе горожан.Фото: Артем КИЛЬКИН

После такого интернет-марафона организму требуется отдых. Возьмите передышку и хотя бы на денек отстранитесь от цифрового мира. Освободившееся время потратьте на живое общение, прогулки, хобби или занятия спортом. Если эксперимент вам понравится, программу онлайн-детокса можно продлить на неделю или даже месяц. В МегаФоне за оплаченные гигабайты интернета можно не переживать – они не сгорят. Оператор первым предоставил возможность абонентам сохранять неистраченный трафик навсегда и использовать его, когда удобно.

11. Потанцевать на стрелке Васильевского острова

Танцы на стрелке Васильевского острова удивляют туристов и искренне радуют местных жителей. Ведь если недалеко от Ростральных колонн гремит музыка, в такт которой двигаются толпы людей, - значит наступило лето. Этой традиции более пятнадцати лет.

Танец - отличный способ завязать новые знакомства и повеселиться.Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый вечер семь дней в неделю там собираются любители танцев на свежем воздухе. На стрелке можно встретить исполнителей латины, сальсы, бачаты, танго, кизомбы, самбы и еще десятка направлений. Там нет места стеснению и грусти, поэтому не стойте в стороне и тоже пускайтесь в пляс.

НА ЗАМЕТКУ

В конце мая МегаФон запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». Теперь у абонентов сохраняются неистраченные за месяц гигабайты Интернета, которые можно использовать в любое время. При этом пользователи новой линейки могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета. WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют пакет Интернета, а абонент останется на связи с близкими, даже если у него нет возможности пополнить счет.

Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при просмотре которого трафик также не расходуется. Еще один важный момент - защита от нежелательных платных подписок. Для пользователей доступны пять основных и два премиальных тарифных плана, которые отличаются наполнением. Ознакомиться с ними можно на сайте.