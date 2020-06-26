Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 июня 2020 года: число умерших превысило тысячу человек

Петербург вышел на печальное второе место по количеству смертей от коронавирусной инфекции. Это стало известно после публикации статистики от Оперативного штаба за минувшие сутки. «Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 26 июня 2020 года.

- В Санкт-Петербурге зафиксированы еще 223 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 23 294 человека, - сообщает Оперштаб.

Из этого количества большая часть - 15 495 пациентов - выздоровели. За последние сутки врачи выписали 395 человек. Однако увеличилась статистика и по смертельным исходам. Комиссия по летальным исходам и медики подтвердили гибель еще 47 жителей города. Общее число умерших превысило тысячу человек (1008).

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 26 июня. Фото: Яндекс

В активном состоянии болезни находится 6791 петербуржец.Таким образом, город вышел на второе место по летальности от коронавируса в России. Больше пациентов скончались только в Москве - 3694. Однако здесь в четыре раза выше и общее число зараженных.

В Ленинградской области заболели еще 50 человек, выписались из больниц 20. На лечении остаются 68 пациентов, количество смертей не изменилось и составляет 27 случаев.