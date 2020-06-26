2020-06-26T18:16:07+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 июня 2020 года: число умерших превысило тысячу человек

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 25 июня 2020 года
Петр КИБЕР
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Количество умерших от коронавируса в Петербурге превысило тысячу человек.Количество умерших от коронавируса в Петербурге превысило тысячу человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербург вышел на печальное второе место по количеству смертей от коронавирусной инфекции. Это стало известно после публикации статистики от Оперативного штаба за минувшие сутки. «Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 26 июня 2020 года.

- В Санкт-Петербурге зафиксированы еще 223 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 23 294 человека, - сообщает Оперштаб.

Из этого количества большая часть - 15 495 пациентов - выздоровели. За последние сутки врачи выписали 395 человек. Однако увеличилась статистика и по смертельным исходам. Комиссия по летальным исходам и медики подтвердили гибель еще 47 жителей города. Общее число умерших превысило тысячу человек (1008).

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 26 июня. Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 26 июня. Фото: Яндекс

В активном состоянии болезни находится 6791 петербуржец.Таким образом, город вышел на второе место по летальности от коронавируса в России. Больше пациентов скончались только в Москве - 3694. Однако здесь в четыре раза выше и общее число зараженных.

В Ленинградской области заболели еще 50 человек, выписались из больниц 20. На лечении остаются 68 пациентов, количество смертей не изменилось и составляет 27 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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