Недвижимость и кризис: какое жилье покупать для жизни и для инвестиций

2020 год стал для рынка недвижимости временем перемен: коронавирус, обвал курса рубля, вынужденная самоизоляция заставили аналитиков переписать прогнозы практически по всем сегментам. Неизменным осталось одно: недвижимость остается самым выгодным и надежным способом вложения денег. Вопрос лишь в том, что именно и где покупать. Какой формат - апартаменты или квартиры выбрать и в каком городе - в Москве или Петербурге? На какие особенности проекта обращать внимание и стоит ли вообще сейчас думать о покупке жилья?

На эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» ответят директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин, начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова, заместитель генерального директора Группы компаний «ЛенРусСтрой» Максим Жабин, вице президент компании « Becar Asset Management» Катерина Соболева.

Трансляция круглого стола пройдет на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».

Начало трансляции 29 июня 2020 года в 20.03. Не пропустите!