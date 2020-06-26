2020-06-26T19:51:10+03:00
Общество

Недвижимость и кризис: какое жилье покупать для жизни и для инвестиций

Эксперты расскажут, стоит ли вкладываться в недвижимость, какие проекты выбирать и о каких нюансах важно помнить
Оксана Никулина
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Недвижимость и кризис: какое жилье покупать для жизни и для инвестиций.Недвижимость и кризис: какое жилье покупать для жизни и для инвестиций.
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2020 год стал для рынка недвижимости временем перемен: коронавирус, обвал курса рубля, вынужденная самоизоляция заставили аналитиков переписать прогнозы практически по всем сегментам. Неизменным осталось одно: недвижимость остается самым выгодным и надежным способом вложения денег. Вопрос лишь в том, что именно и где покупать. Какой формат - апартаменты или квартиры выбрать и в каком городе - в Москве или Петербурге? На какие особенности проекта обращать внимание и стоит ли вообще сейчас думать о покупке жилья?

На эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» ответят директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин, начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова, заместитель генерального директора Группы компаний «ЛенРусСтрой» Максим Жабин, вице президент компании « Becar Asset Management» Катерина Соболева.

Трансляция круглого стола пройдет на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».

Начало трансляции 29 июня 2020 года в 20.03. Не пропустите!

ИСТОЧНИК KP.RU

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