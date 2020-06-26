Надежда Ларионова: «Экспортеры Петербурга с кризисом справились!»

Глобальная экономика постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. О том, какие показатели продемонстрировали в этот непростой период петербургские компании-экспортеры и о перспективах их деятельности на вторую половину 2020 года, - рассказала генеральный директор АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» Надежда Ларионова.

- Пока статистика СЗТУ показывает падение по многим позициям как в экспорте, так и импорте. Но есть «аномалии», например, в 75 раз вырос экспорт крупного рогатого скота по Петербургу, серебра (почти в 2000 раз), медной проволоки (в 230 раз), минеральные удобрения (в 82 раза). На взгляд ваших специалистов, это временные вспышки? Связано ли это с пандемией коронавируса, когда европейские страны уходили на карантин (март 2020), как обстоит дело с экспортерами в Петербурге?

- В условиях пандемии мы наблюдали значительное падение экспорта почти у всех стран и регионов. Был отменен ряд деловых мероприятий, международных выставок, закрыты границы. Для Санкт-Петербурга в первом квартале 2020 года снижение экспорта составило почти 20% по сравнению с прошлым годом. Самое большое падение показывали минеральные и топливно-энергетические товары, что логично связано с общемировым падением цен на нефть. Но бизнес учится вести деятельность в новых условиях, а мы учимся помогать ему в этом. Переговоры и поиск партнеров уходят в онлайн, обучение проходит в форме вебинаров, мы стараемся увеличить количество малых и средних предприятий, которые размещаются на мировых электронных торговых площадках, таких как Amazon, E-Bay, Alibaba и другие. На это требуется время.

Что касается «аномального» роста по некоторым направлениям, то это, скорее, связано с тем, что для сравнения были взяты незначительные показатели прошлого года. Причины могут быть разные. Все прекрасно понимают, что Санкт-Петербург не сельскохозяйственный регион. Мы тоже подняли таможенную статистику, и экспорт мяса крупного рогатого скота из нашего города в первом квартале 2020 года составил 26,5 тонн. В аналогичном периоде прошлого года было всего полтонны. Но для экспорта 26 тонн – это небольшой объем, который может поместиться в один стандартный 40-футовый рефрижераторный морской контейнер. В минеральных удобрениях идет рост только по направлению азотных удобрений, в целом по экспорту удобрений наблюдался спад примерно на 40% от уровня прошлого года.

Реальный уверенный рост у Санкт-Петербурга наблюдается по экспорту машин и оборудования, причем здесь прирост составил более 200 миллионов долларов США по сравнению с первым кварталом 2020 года.

- Давайте чуть подробнее остановимся на серебре и ювелирной продукции из Санкт-Петербурга.

- По серебру ситуация интереснее. Продукция наших ювелиров пользуется большим спросом за рубежом. Экспортируют изделия из серебра более десятка петербургских компаний, самые крупные из которых, например, ПАО «Русские самоцветы» и ООО «ВИП 2000», входящий в холдинг «Альфа-карат», но есть и маленькие авторские мастерские. В первом квартале 2018 года из Санкт-Петербурга экспортировали около 78 тонн этого драгоценного металла, в аналогичном периоде 2019 года – всего 50 кг, а в 2020 вновь более чем 40 тонн стоимостью около 23 миллионов долларов США. То есть в этом направлении экспорт просто возвращается на круги своя. АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» активно поддерживает производителей ювелирной продукции. В первом квартале 2020 года нами был организован коллективный стенд петербургских предприятий на ювелирной выставке JUNWEX. Компании пользуются широким спектром наших услуг, включая содействие размещению на зарубежных электронных торговых площадках.

- Любой кризис – время новых возможностей. Можете отметить какие-то определенные сферы, где объемы превысили запланированные в несколько раз? И есть ли прогноз на ближайшее время – какие возможности открываются для петербургских экспортеров?

- Что касается возможностей, то в условиях повсеместного внедрения режимов самоизоляции основной рост показал рынок электронной торговли. Если Ваш продукт можно продать через Интернет, и он конкурентоспособен по цене и качеству на мировых рынках, то стоит задуматься о возможностях его экспорта через маркетплейсы. Наши сервисные партнеры готовы консультировать по выбору подходящей площадки, провести оценку конкурентоспособности продукции и разместить информацию о действительно продаваемых товарах на ведущих мировых торговых порталах.

В связи с введением режима самоизоляции и ограничением работы спортивных центров и промышленных магазинов на маркетплейсах вырос спрос на спортинвентарь, пригодный для занятий спортом дома. Представители торговых площадок свидетельствуют о росте спроса на товары для здоровья и красоты, а также одежду и обувь. В частности, экспорт одежды и обуви из Санкт-Петербурга в первом квартале показал рост с 17 до 22 миллионов долларов США.

В начале года, когда в России ещё почти не было случаев заражений, поступало много запросов на поиск поставщиков средств индивидуальной защиты, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой экспорт этой продукции был запрещен в целях покрытия дефицита на внутреннем рынке. Сейчас мы, наоборот, импортируем маски из нарастившего объем производства Китая. Таким образом, в этой отрасли в выигрыше оказались производители тех стран, которые смогли раньше других справиться с пандемией.