2020-06-26T18:07:53+03:00
Общество

В Петербурге открылся новый магазин «О`КЕЙ»

Он стал 22 по счету в городе
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге открылся новый магазин «О`КЕЙ». Фото: РА АРТ ЭНД СМАРТ.В Петербурге открылся новый магазин «О`КЕЙ». Фото: РА АРТ ЭНД СМАРТ.
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В Петербурге появился новый магазин сети «О`КЕЙ» – 25 июня его торжественно открыли по адресу Руставели, 43. С самого утра сотни жителей Калининского района устремились туда за первыми покупками. И не прогадали: их уже ждали улыбчивые продавцы, свежие продукты и огромный ассортимент. Впрочем, как и всегда в этой сети гипермаркетов. А вот на торжественную церемонию разрезания красной ленты попадешь не каждый раз, когда отправляешься за хлебом. В добавок – праздничная атмосфера, музыка, воздушные шары. На открытие магазина приехали и почетные гости.

– Я уверен, что этот новый магазин будет радовать жителей Петербурга долгие, долгие годы. А мы представим для вас лучший сервис, свежие продукты. Мы выбираем для вас лучшее и делаем это доступно, – обратился к покупателям директор по операционной деятельности группы «О’КЕЙ» Павел Локшин. – Наша компания в Санкт-Петербурге уже давно – это наш домашний регион. И уверен, что мы здесь надолго.

Фото: РА АРТ ЭНД СМАРТ.

Фото: РА АРТ ЭНД СМАРТ.

Действительно, петербуржцы хорошо знают и любят сеть «О’КЕЙ». Свой первый гипермаркет группа открыла в 2002 году именно в Северной столице. А новый магазин в городе – 22-й по счету, всего в стране их 176. К слову, во всех гипермаркетах сети Петербурга сейчас работает более 5,5 тысяч человек, а рабочие места особенно важны в непростой период пандемии, когда многие из горожан потеряли работу.

– Отдельно я хотел бы поблагодарить кассиров и работников зала, потому что вы в период пандемии стоите на первом рубеже, от вас зависит очень многое, – обратился к собравшимся на открытии магазина глава администрации Калининского района Василий Пониделко. – И, конечно, поздравляю компанию «О’КЕЙ» и самих калининцев с новым современным магазином!

Примечательно, что гипермаркет на Руставели еще и обновленного формата: там сделали более удобное зонирование и навигацию по залу, по-новому осветили пространство, установили самое современное оборудование, среди которого есть и система для самостоятельного сканирования покупок. Покупатели могут выпить кофе во время покупок в кафе на территории гипермаркета и перекусить выпечкой, которую готовят собственные пекари «О’КЕЙ».

Фото: РА АРТ ЭНД СМАРТ.

Фото: РА АРТ ЭНД СМАРТ.

Ритейлер также активно сотрудничает с локальными поставщиками. Это позволяет снизить затраты на логистику и, таким образом, продавать свежие продукты по более низким ценам. Так, например, в новом гипермаркете ассортимент регулярно будут пополнять более 1100 представителей Петербурга и Ленинградской области. Стоит отметить, что доля локальных поставщиков по основным категориям занимает от 30 до 70% от всех товаров, представленных на полке. В компании также отметили, что уделяется особенное внимание контролю качества и свежести всей поставляемой продукции.

Кроме того, у нового гипермаркета разместилась парковка на 600 машин – место найдется для каждого.

– Я очень рада, что у нас здесь открылся такой красивый, чистый и доступный по ценам магазин! – делится жительница Калининского района Алевтина Михайловна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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