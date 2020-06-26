В Приморском районе Петербурга открылся самый большой автокинотеатр

Автомобильный кинотеатр с видом на Лахта центр откроется в Петербурге неподалеку от метро «Беговая». С 27 июня на территории "Тикофф Арены" начнутся показы лучших фильмов на огромном светодиодном экране. Теперь петербуржцы смогут отлично провести время с друзьями или любимым человеком в комфортной обстановке, не выходя из машины.

Просмотры организованы с учетом всех требований безопасности. Билеты можно приобрести на сайте, а въезд на территорию осуществляется при помощи сканирования QR-кода на билете. Купить попкорн и напитки из кинобара можно как заранее, так и непосредственно во время сеанса. Заказ доставят сотрудники кинотеатра прямо к автомобилю. Площадка рассчитана на 150 машиномест.

НА ЗАМЕТКУ

Правила посещения кинотеатра:

Посетить автокинотеатр могут только зрители на легковых автомобилях.

Каждый зритель должен иметь маску для лица и перчатки для посещения.

Плата берется за автомобиль, независимо от количества людей.

Перед въездом организаторы просят предъявить электронный билет для сканирования(если оплата была online), печатать его не нужно.

Звуковое стерео-сопровождение фильма осуществляется на специальной FM-частоте. Ее сообщат при въезде в кинотеатр.

КСТАТИ

Узнать подробности можно по ссылке.