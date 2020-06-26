2020-06-26T19:31:29+03:00
Общество

Милонов призвал отпустить воров из СИЗО после приговора Серебренникову

Депутат Госдумы возмутился, что режиссеру назначили условный срок [аудио]
Лилия КОЗЛОВА
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Виталий Милонов возмутился приговором, вынесенным Кириллу СеребренниковуВиталий Милонов возмутился приговором, вынесенным Кириллу СеребренниковуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Депутат Государственной Думы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов возмутился приговором, вынесенным режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиненному в мошенничестве. Деятеля искусства приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей. На это Милонов в пятницу, 26 июня 2020 года, в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что тогда остальных подозреваемых в воровстве надо выпустить из СИЗО.

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- Я считаю, что после этого приговора, всех людей, которые сейчас сидят под следствием в СИЗО, которые украли меньше 129 миллионов рублей, надо отпустить под домашний арест. Отпустить немедленно. Потому что, почему этот голубой украл 120 миллионов - ему условный срок. А человек украл 10 тысяч рублей – его на зону сажают. Я возмущен, сколько людей томится за решеткой, - заявил Виталий Валентинович.

Напомним, что 26 июня, Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу «Седьмой студии». Суд установил, что фигуранты дела виновны в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссер Кирилл Серебренников свою вину так и не признал.

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В пятницу, 26 июня, в Мещанском суде будет вынесен приговор по делу «Седьмой студии» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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