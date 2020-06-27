Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 июня 2020 года: Город вышел на второе место по смертности в стране

Петербург продолжает сдерживать распространение коронавируса в городе. Несмотря на жаркие дни и большое количество людей на улице, которые гуляют, загорают на пляжах и всячески между собой контактируют, зараза пока что не набирает обороты. «Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 27 июня 2020 года.

- В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксированы еще 223 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 23 294 человека, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 27 июня 2020 года / Фото: Яндекс

При этом, большая часть инфицированных в городе уже выздоровели - официально болезнь победили 15 495 пациентов. За последние сутки врачи выписали 395 человек.

А вот статистика смертей не выглядит такой же положительной. Сейчас Петербург находится на втором месте по летальным случаям в России. Комиссия по летальным исходам и медики подтвердили гибель еще 47 жителей города. Общее число умерших составило 1008 человек.

В Ленинградской области за последние сутки заболели еще 50 человек, выписались из больниц 20. На лечении остаются 68 пациентов, количество смертей не изменилось и составляет 27 случаев.