2020-06-26T23:02:16+03:00
Общество

Жительнице Петербурга предложили проголосовать за поправки в Конституцию вместо ее родителей

По поводу инцидента организована проверка. Всего за сутки приняли 32 обращения от избирателей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Председатель избирательной комиссии заявила, что предложили проголосовать за родителей в шуткуПредседатель избирательной комиссии заявила, что предложили проголосовать за родителей в шуткуФото: Олег ЗОЛОТО
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Об итогах второго дня голосования в медицентре Дома журналиста в Петербурге рассказал пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.

– Второй день прошел совершенно спокойно: голосование шло – УИКи работали, – отметил он. – В целом все совершенно нормально. Мы объезжали с народными экспертами участки, смотрели на процесс, и нельзя сказать, что формируются какие-то очереди. Все в штатном режиме.

В течение дня от избирателей поступило 32 обращения. Пять граждан попросили их проинформировать. Шестеро изложили свою гражданскую позицию. Один человек потребовал организовать дистанционное голосование (что невозможно: в такой форме работают лишь в Москве и Нижнем Новгороде). Трое сообщили о работе участков.

Пять петербуржцев критиковали работу участков с СИЗ и санитайзерами. Проверки уже проведены, комиссии расходниками полностью обеспечены, а уж как их применять, их проинструктируют дополнительно. В трех случаях избиратели раскритиковали информирование, ошибки немедленно исправили. Еще трое сообщили, что их не оказалось в списках (что, по словам представителя Горизбиркома, является штатной ситуацией).

Дважды в Горизбирком обратился Уполномоченный по правам человека и пожаловался на обзвоны УИКов: у граждан интересуются, в какой форме они хотели бы проголосовать.

– В этой практике нет ничего плохого, ни о каких случаях принуждения кого-либо или агитации речи не идет: просто информирование, – пояснил Марголин-Каганский.

Один избиратель раскритиковал брошюру с поправками в Конституцию: по его мнению, она якобы была неполной. Но на деле подтверждение этого не нашло. Для желающих ознакомиться с поправками подробнее на каждом участке имеется полный их текст, а также текст действующей Конституции. Плюс три обращения еще разбирают, но повлиять на чистоту голосования, заверяют в Горизбиркоме, они не могут.

– Одновременно с этим мы столкнулись с рядом публикаций в СМИ и мессенджерах, которые обеспокоили и потребовали немедленной проверки, – добавил Марголин-Каганский. – На 398 участке Выборгского района журналисту после голосования предложили проголосовать за ее родителей. Уже получены объяснения от председателя УИКа, она сообщила, что это была неудачная шутка с ее стороны. Это абсолютно недопустимо – предлагать человеку нарушить закон. Даже в шутку. Профессионализм председателя поставлен под вопрос.

Еще одна сомнительная история приключилась в Калининском районе. Есть подозрения, что видеозапись с вбросом бюллетеней, попавшая в сеть, – фейк, но проверка продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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