В надежде на праздник: Что происходит у парка 300-летия Санкт-Петербурга перед началом шоу Алые паруса

Надежда умирает последней. Видимо, с такой мыслью вечером 27 июня сотни людей приехали к парку 300-летия Санкт-Петербурга, чтобы хоть одним глазком увидеть бриг с алыми парусами. Новость о том, что в этом году главный выпускной страны пройдет без зрителей, их не остановила. Хотя организаторы сообщили об этом заранее. Посмотреть, что сейчас происходит у парка на берегу Финского залива, «Комсомолка» отправила и одного из фотокорреспондентов.

К парку приехали сотни, если не тысячи людей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот, что он рассказывает:

- Здесь много влюбленных парочек, больших веселых компаний, есть и семьи с маленькими детьми, - описывает увиденное Артем Килькин. - Поражает, что почти все нарядные. То есть люди на самом деле верили, что попасть в парк не составит труда. Многие вообще делают вид, что не слышали о том, что городские парки вот уже два месяца закрыты для посещений.

Для тех кто забыл: парки в городе официально закрыты для посещений до 29 июня!Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне мероприятия парк затянули вторым забором, так как за время карантина особо активные товарищи в старом наделали лазеек... Ну, и чтобы наверняка, с вечера по периметру зеленой зоны расставили сотрудников Росгвардии.

Народ не думает расходиться. Но территория оцеплена.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Народ не думает расходиться! - удивляется фотограф «Комсомольской правды». - Толпы стоят вдоль забора, мне сложно сказать, чем они руководствуются...

Напомним, посмотреть прямую трансляцию шоу Алые паруса 2020 можно онлайн. Салют начнется в 00.30.